Напередодні виборів до Бундестагу пранкери розіграли ультраправу партію

Пранкери виграли контракт на розповсюдження листівок партії, але не розповсюдили їх

Пранкери під виглядом служби доставки розіграли партію «Альтернатива для Німеччини»

Пранкери під виглядом службу доставки виграли контракт від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) на розповсюдження мільйона рекламних листівок. Замість цього, вони надіслали їх назад до офісів політсили за два дні до виборів у Бундестаг. Про це пише Reuters.

«Флаєри зараз непридатні для нашої кампанії. Це ціль тих, хто стоїть за цією операцією. Вони намагаються навмисно завдати шкоди AfD на виборах», – заявив співголова партії Тіно Хрупалла.

У партії припускають, що це витівка членів берлінської художньої групи «Центр політичної краси». Чотири роки тому вона побудувала скромну версію берлінського меморіалу Голокосту біля будинку політика з ультраправої партії.

Зазначимо, новий уряд ФРН, який буде сформовано після чергових виборів у Німеччині, може ініціювати перегляд існуючих домовленостей з РФ щодо газопроводу «Північний потік – 2». Про це в інтерв'ю російському виданню «Известия» заявив представник Федеральної асоціації економічного розвитку і зовнішньої торгівлі ФРН Урс Ункауф.

Нагадаємо, вибори у німецький законодавчий орган – Бундестаг – відбудуться 26 вересня 2021 року.

Нагадаємо також, що на думку журналіста Костянтина фон Еггерта, після виборів у Німеччині ситуація для України може дещо погіршитися, оскільки німці не хочуть «напружуватися» з російським газопроводом «Північний потік – 2».

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