Експерти закликали збільшити фінансування НАБУ: «Кожна операція коштує десятки мільйонів»

Ексзаступник голови ДБР Бабіков про обшуки в справі корупції в енергетиці: «Це – складний, кропіткий труд, який вимагає значних коштів з боку держави»

Кожна спецоперація НАБУ коштує десятки мільйонів гривень. Про це повідомив ексзаступник голови ДБР, Олександр Бабіков, коментуючи масштабні обшуки Бюро у сфері енергетики. За його словами, це складний, кропіткий труд, який вимагає значних коштів з боку держави. Але яких би коштів не вартувала боротьба з корупцією, необхідно з нею щось робити.

«Скільки держава потратила коштів і який наслідок таких слідчих розшукових дій. Ми не говоримо про те, що ці особи мають сидіти під вартою. Складне питання не можна вимірювати суто грошима. А питання в тому, щоб з одного боку воно впливало на рівень злочинності, і з іншого боку не страждали законні права і свободи людини. Тому що у 1937 році теж ефективно боролись з контрреволюцією, шпигунами тощо. Але занадто багато людей постраждали ні за що, ні про що», - зазначив Бабіков.

Водночас, відповідно до проєкту державного бюджету на 2026 рік, витрати на НАБУ складають лише 2,54 млрд грн, чого вочевидь недостатньо для ефективної боротьби з корупцією.

Про неналежні умови роботи НАБУ зазначав також безпековий аналітик Тарас Жовтенко. На його думку, після того, як система ніби формально мала запрацювати, почалися спроби демонтажу механізмів призначення незалежних топ-керівників антикорупційних органів через системні «наїзди» на конкурсні комісії та претензії до їхніх членів з числа західних партнерів.

«А тепер давайте розкажіть мені, як в таких умовах НАБУ і САП мали забезпечити «казкові» результати боротьби з корупцією», – написав Жовтенко.

Раніше на потребі збільшення фінансування Бюро та розширення його повноважень наголошували у Єврокомісії. Зокрема Марта Кос нагадала, що незалежні органи, такі як НАБУ і САП, мають важливе значення для шляху України до ЄС.