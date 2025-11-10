Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський розкрив деталі про удар РФ по ЗСУ на Дніпропетровщині

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Сирський розкрив деталі про удар РФ по ЗСУ на Дніпропетровщині
Сирський: Знову був груповий чат у соцмережах, і це – ігнорування базових норм безпеки.
фото: Олександр Сирський/Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що наразі триває серйозне внутрішнє розслідування через російський удар по Дніпропетровщині

Російські війська завдали смертельного удару по тиловому розташуванню Збройних Сил України на Дніпропетровщині на початку листопада. За попередніми даними, місце зібрання військовослужбовців могло стати відомим ворогу через зламаний груповий чат у соціальних мережах. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ефірі телемарафону «ТСН. Тиждень», передає «Главком».

Сирський висловив глибокі співчуття родинам загиблих і підтвердив, що наразі триває серйозне внутрішнє розслідування, яке проводиться паралельно зі слідством Державного бюро розслідувань.

Головнокомандувач пояснив, що проблема полягала не лише у порушенні заборони на проведення урочистих заходів поблизу фронтової зони.

«Знову був груповий чат у соцмережах, і це – ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання», – зазначив Сирський.

Він додав, що трагедію вже обговорили з командирами корпусів. Сирський висловив сподівання, що дисциплінарні рішення, які будуть ухвалені, допоможуть звести до мінімуму ризики повторення подібних ситуацій.

За даними слідства, 1 листопада російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань». У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Унаслідок обстрілу загинули та зазнали поранень як військовослужбовці, так і цивільні.

Слідство встановило, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва.

ДБР наголосило, що підозра стосується лише рішення, яке призвело до трагедії. «Жодні заслуги чи попередній бойовий досвід командира не можуть виправдати ігнорування вимог безпеки», – заявили правоохоронці.

Теги: слідство розслідування Дніпропетровщина Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали
Браконьєри вистрілили по авто, переплутавши зі звіром: яке покарання отримали
14 жовтня, 05:37
Фургон з десятками картин, серед яких була й робота Пікассо, вирушив із Мадрида до Гранади 2 жовтня
Картина Пікассо вартістю $650 тис. зникла дорогою до музею в Іспанії
19 жовтня, 02:49
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
Обстріл РФ шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників дістали з-під землі
19 жовтня, 22:42
Російський атомний підводний човен «Юрий Долгорукий», 2013 рік
ЗМІ розкрили, як Росія стежить за НАТО в Арктиці
27 жовтня, 19:00
Роман Ткачук – депутат Київської міськради від політичної партії «Удар» та керівник Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА
14 жовтня, 12:04
Відключення світла: де запроваджено (оновлено)
Відключення світла: де запроваджено (оновлено)
15 жовтня, 09:41
Жінку знайшли мертвою на острові Лізард, біля узбережжя Кейп-Йорка
Австралія розслідує смерть жінки, яку круїзне судно забуло на острові
30 жовтня, 15:12
На автозаправній станції продавали пальне сумнівної якості без будь-яких дозвільних документів
У Броварському районі ліквідовано нелегальну АЗС, яка продавала пальне без документів
27 жовтня, 16:51
Дорожньо-транспортна подія трапилася у Ржищеві
Підліток на електросамокаті потрапив під колеса авто на Обухівщині
5 листопада, 08:30

Події в Україні

Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 листопада 2025. Зведення Генштабу
Сирський майже весь час перебуває під Покровськом: яка ситуація в місті
Сирський майже весь час перебуває під Покровськом: яка ситуація в місті
«Хай кожна сльоза віділлється кулею». Мер Дніпра Філатов звернувся із проханням до Мадяра
«Хай кожна сльоза віділлється кулею». Мер Дніпра Філатов звернувся із проханням до Мадяра
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
У Чернігові померла найстарша породілля України
У Чернігові померла найстарша породілля України
Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електрики після удару РФ
Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електрики після удару РФ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua