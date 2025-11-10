Сирський розкрив деталі про удар РФ по ЗСУ на Дніпропетровщині

Сирський: Знову був груповий чат у соцмережах, і це – ігнорування базових норм безпеки.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що наразі триває серйозне внутрішнє розслідування через російський удар по Дніпропетровщині

Російські війська завдали смертельного удару по тиловому розташуванню Збройних Сил України на Дніпропетровщині на початку листопада. За попередніми даними, місце зібрання військовослужбовців могло стати відомим ворогу через зламаний груповий чат у соціальних мережах. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ефірі телемарафону «ТСН. Тиждень», передає «Главком».

Сирський висловив глибокі співчуття родинам загиблих і підтвердив, що наразі триває серйозне внутрішнє розслідування, яке проводиться паралельно зі слідством Державного бюро розслідувань.

Головнокомандувач пояснив, що проблема полягала не лише у порушенні заборони на проведення урочистих заходів поблизу фронтової зони.

«Знову був груповий чат у соцмережах, і це – ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання», – зазначив Сирський.

Він додав, що трагедію вже обговорили з командирами корпусів. Сирський висловив сподівання, що дисциплінарні рішення, які будуть ухвалені, допоможуть звести до мінімуму ризики повторення подібних ситуацій.

За даними слідства, 1 листопада російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу «Іскандер», та трьома ударними безпілотниками «Герань». У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Унаслідок обстрілу загинули та зазнали поранень як військовослужбовці, так і цивільні.

Слідство встановило, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва.

ДБР наголосило, що підозра стосується лише рішення, яке призвело до трагедії. «Жодні заслуги чи попередній бойовий досвід командира не можуть виправдати ігнорування вимог безпеки», – заявили правоохоронці.