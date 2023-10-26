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Австралія розмістила в Німеччині літак для допомоги Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Австралія розмістила в Німеччині літак для допомоги Україні
Розвідувальний літак E-7A Wedgetail оснащений радаром дальнього спостереження
фото з відкритих джерел

Австралія відповіла на запит США про розміщення в Німеччині літака E-7A Wedgetail

 

Австралія розмістила у Німеччині літак E-7A Wedgetail, який має захистити міжнародний потік допомоги Україні і. Про це йдеться у заяві лідерів США та Австралії.

Літак E-7A Wedgetail почне працювати вже цього тижня.

У заяві зазначається, що розгортання контингенту Австралії «зміцнить багаторівневий захист міжнародного потоку допомоги Україні і надаватиме раннє попередження про загрозу».

Крім цього, США привітали заяву Австралії про те, що вона надасть додаткові $12 млн військової допомоги Україні. Зокрема, обладнання для боротьби з безпілотниками та обладнання для розмінування.

Розвідувальний літак E-7A Wedgetail оснащений радаром дальнього спостереження, вторинним радаром і тактичними системами голосового зв’язку й передання даних для забезпечення раннього повітряного попередження і управління.

Він побудований на базі пасажирського літака Boeing 737 Next Generation.

Він має фіксовану активну радіолокаційну антену з електронним скануванням замість класичної обертової.

Нагадаємо, Австралія виділяє Україні новий пакет військової допомоги. До України було відправлено обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтери з металу та системи для протидії дронам. Усі ці компоненти пакета виготовлені австралійськими компаніями, такими як DroneShield, Micro-X, Minelab та SPEE3D.

Триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Теги: Австралія Україна війна США Німеччина

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