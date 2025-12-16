Туск назвав гарантії безпеки США для України «далекосяжними»

Прем’єр Польщі заявив, що США готові надати Україні військові гарантії безпеки, які мають стримати повторну агресію РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спілкування із журналістами 15 грудня назвав гарантії безпеки, які пропонують США Україні, «далекосяжними». Про це повідомляє Onet.

Туска запитали, чи є гарантії безпеки для України аналогом ст. 5 НАТО, яка передбачає взаємну оборону держав-членів.

«Так говорити було б надмірно, занадто сильно сказано. Але я вперше почув із вуст американських переговорників – і тут [спецпредставник президента США] Стів Віткофф був гранично однозначний, – що Америка візьме на себе зобов'язання щодо гарантій безпеки для України так, щоб у росіян не було жодних сумнівів у тому, що відповідь США буде військовою, якщо [країна-агресор] Росія знову нападе на Україну», – сказав він.

За словами Туска, це в певному сенсі схоже на ст. 5, але він би не став прямо посилатися на неї, тому що це може лише ускладнити подальші переговори. «Проте вже сама декларація, яку ми сьогодні почули, була дійсно далекосяжною», – сказав він.

Нагадаємо, що 16 грудня лідери Європейського союзу та 10 європейських країн оприлюднили спільну заяву після двох днів мирних переговорів між США, Україною та європейськими партнерами. У документі зазначено, що було узгоджено план гарантій безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США. Він зазначив, що більшість членів Конгресу ставляться до цієї ініціативи позитивно. Про це президент сказав журналістам дорогою до Нідерландів.