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Пакистан за допомогою Німеччини збирається збільшити поставки зброї Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пакистан за допомогою Німеччини збирається збільшити поставки зброї Україні
фото ілюстративне

Ісламабад регулярно постачав зброю в Україну

Пакистан збирається збільшити поставки військової допомоги Україні за допомогою використання німецького порту. На початку місяця через нього Ісламабад вже направив до Києва 10 тис. реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню «Град». Про це повідомляє The Economic Times.

За даними видання, Пакистан збільшив військові поставки в Україну через німецький порт одночасно з польським маршрутом, щоб переправити ракети для використання в багатоствольних ракетних установках

Першу партію ракет, а це понад 10 тис. реактивних снарядів, призначених для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню «Град», на початку цього місяця було відправлено з порту Карачі, звідки вони через порт Емден у Німеччині потраплять в Україну.

Видання також повідомило, що не дивлячись, що Пакистан просив Росію про знижку на нафту в умовах економічної кризи, Ісламабад регулярно постачав зброю в Україну.

Раніше повідомлялося, що протягом найближчих трьох місяців союзники можуть поставити Україні від 150 до 300 танків.

Теги: зброя військові Пакистан Порту

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