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    У парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку: що сталося

    У засіданні парламенту Молдови оголосили перерву - У парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку: що сталося
    У засіданні парламенту Молдови оголосили перерву
    Фото: Маріанна Присяжнюк / glavcom.ua

    Запах горілого, за словами кореспондента «Главкому», відчувається сильний

    У молдовському парламенті під час питань до кандидатки у прем’єр-міністри Наталії Гавриліци та її команди спрацював сигнал про пожежну небезпеку. У засіданні оголосили перерву, ЗМІ попросили покинути будівлю, передає кореспондент «Главкому».

    Так, сьогодні, 6 серпня, парламент Молдови розглядає питання призначення на посаду прем’єр-міністра Наталії Гавриліци та її уряду. Під час запитань від депутатів у сесійній залі раптово зникло світло та спрацювала пожежна сигналізація.

    У засіданні оголошено перерву на 10 хвилин.

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    У парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку: що сталося
    У парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку: що сталося
    У парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку: що сталося
    У парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку: що сталося
    У парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку: що сталося
    У парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку: що сталося

    «Було оголошено, що це саме пожежна небезпека. Зараз встановлюються деталі», – відмітила керівниця департаменту зв’язків із ЗМІ Світлана Руденко.

    Згодом стало відомо, що сигналізація спрацювала, бо у їдальні згоріли страви, що готувалися. Однак деталі розповідають різні: від поломок у системі сигналізації і до невеликої події у столовій. При цьому запах горілого, за словами кореспондента «Главкому», відчувається сильний.

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    Теги: пожежа Молдова політика парламент
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    У парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку: що сталося