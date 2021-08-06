У парламенті Молдови спрацював сигнал про пожежну небезпеку: що сталося

Запах горілого, за словами кореспондента «Главкому», відчувається сильний

У молдовському парламенті під час питань до кандидатки у прем’єр-міністри Наталії Гавриліци та її команди спрацював сигнал про пожежну небезпеку. У засіданні оголосили перерву, ЗМІ попросили покинути будівлю, передає кореспондент «Главкому».

Так, сьогодні, 6 серпня, парламент Молдови розглядає питання призначення на посаду прем’єр-міністра Наталії Гавриліци та її уряду. Під час запитань від депутатів у сесійній залі раптово зникло світло та спрацювала пожежна сигналізація.

У засіданні оголошено перерву на 10 хвилин.

«Було оголошено, що це саме пожежна небезпека. Зараз встановлюються деталі», – відмітила керівниця департаменту зв’язків із ЗМІ Світлана Руденко.

Згодом стало відомо, що сигналізація спрацювала, бо у їдальні згоріли страви, що готувалися. Однак деталі розповідають різні: від поломок у системі сигналізації і до невеликої події у столовій. При цьому запах горілого, за словами кореспондента «Главкому», відчувається сильний.