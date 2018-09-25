У парламенті Норвегії шукали «прослушку» через російського шпигуна



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Затриманий за шпигунство росіянин Бочкарьов брав участь у семінарі в норвезькому парламенті

У Норвегії працівники органів безпеки обшукали будівлю парламенту на предмет наявності прослуховувальних пристроїв після того, як в аеропорту Осло за підозрою в шпигунстві було затримано росіянина Михайла Бочкарьова.

Про це повідомила служба безпеки поліції Норвегії, передає DW.

За даними видання, норвезькі спецслужби також перевірять, чи не намагався росіянин зламати мобільні телефони депутатів або інших учасників парламентського міжнародного семінару, що проходив 20 і 21 вересня, в якому брав участь Бочкарьов.

Раніше стало відомо, що працівник апарату Ради Федерації Федеральних зборів РФ Михайло Бочкарьов перебував у Норвегії на запрошення Європейського центру парламентських досліджень та документації для участі у міжнародному семінарі, який проходив у норвезькому парламенті та був присвячений, зокрема, проблемам цифрових технологій.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня зловмисник був затриманий в аеропорту Осло перед вильотом з країни, на наступний день після відвідування семінару по цифровим технологіям в парламенті Норвегії.

Поліція повідомила, що його будуть утримувати впродовж перших двох тижнів через ризик знищення доказів.

Раніше у Швейцарії заявили про «певну ескалацію» у відносинах з РФ через російських шпигунів.