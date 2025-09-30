Головна Світ Економіка
Зростаюча залежність Москви від Пекіна: РФ продає газ Китаю дешевше, ніж Європі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Китай отримує від Росії суттєво дешевший газ
фото із відкртих джерел

Росія планує продавати природний газ Китаю за нижчими цінами, ніж Європі та Туреччині

Росія стає все більш залежною від Китаю, оскільки вимушена продавати природний газ Пекіну за цінами, які значно нижчі, ніж для Туреччини та своїх нечисленних європейських клієнтів. Про це свідчать прогнози Мінекономіки РФ, які аналізує Bloomberg, пише «Главком»

Згідно з цими прогнозами, протягом найближчих трьох років ціна на газ для Китаю буде мінімум на 27% нижчою, ніж для західних ринків. У 2025 році очікується, що цей розрив зросте до 38%.

Середня вартість експорту до КНР оцінюється в $248 за тисячу кубометрів. Для європейських і турецького ринків ця ціна складатиме $402 за тисячу кубометрів.

Зростаюча залежність Москви від Пекіна: РФ продає газ Китаю дешевше, ніж Європі фото 1

Після втрати основної частини європейського ринку,«Газпром» робить ставку на китайський напрямок. Однак менша прибутковість продажів лише підкреслює зростаючу економічну залежність Москви від Пекіна.

«Сила Сибіру» має досягти своєї проєктної потужності – 38 млрд кубометрів на рік – вже у 2025 році. Новий проєкт «Сила Сибіру-2» (через Монголію) покликаний додати ще до 50 млрд кубометрів щорічно протягом 30 років. Також планується розширення далекосхідного маршруту поставок.

Раніше стало відомо, що «Нафтогаз» проводить переговори з низкою американських виробників щодо прямих контрактів на постачання скрапленого природного газу. 

Зростаюча залежність Москви від Пекіна: РФ продає газ Китаю дешевше, ніж Європі
Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
