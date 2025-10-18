Головна Країна Суспільство
На ЗАЕС почались роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На ЗАЕС почались роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач
Рішення про тимчасове припинення бойових дій для проведення ремонтів на Запорізькій атомній електростанції Росія ухвалила 17 жовтня
фото: Енергоатом/Запорізька АЕС

ЗАЕС перебуває в режимі блекауту майже місяць

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що після чотиритижневої перерви відновлено роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач, що забезпечують постачання електроенергії на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС). Про це йдеться у повідомленні на сторінці організації, пише «Главком».

Ремонт став можливим завдяки встановленню місцевих зон припинення вогню, що дозволяє продовжити роботи на станції.

На ЗАЕС почались роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач фото 1

Повідомляється, що відновлення електропостачання є критично важливим для ядерної безпеки. За повідомленням Гроссі, обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію комплексного плану ремонту ліній електропередач і відновити безпечну роботу ЗАЕС.

На ЗАЕС почались роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач фото 2
фото: x.com/iaeaorg
На ЗАЕС почались роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач фото 3
фото: x.com/iaeaorg

Раніше повідомлялось, що рішення про тимчасове припинення бойових дій для проведення ремонтів на Запорізькій атомній електростанції Росія ухвалила 17 жовтня. 

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція перебуває в режимі блекауту три тижні, що становить серйозну загрозу ядерній безпеці. Росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, намагаючись підключити її до російської енергомережі – дії, які не мають прецеденту в історії атомної енергетики.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заявив, що це не лише спроба привласнення мирного українського атомного об’єкта, а й порушення міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки. Він підкреслив, що такі дії «Росатому» є незаконними, оскільки суперечать українським стандартам ліцензування та безпеки.

Україна закликає міжнародну спільноту визнати ці дії Росії незаконними та небезпечними, а МАГАТЕ – тиснути на Москву, щоб вона припинила свої експерименти на станції та повернула її під контроль законного власника – Україні.

До слова, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

