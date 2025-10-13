Головна Скотч Життя
Емінем вдруге стане дідусем. Названа донька репера чекає на первістка

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Емінем виховав трьох доньок: одну біологічну та двох названих
фото: Instagram/eminem

Титулований музикант вперше став дідусем в березні цього року

Названа донька американського репера Емінема, Алайна Марі Скотт, оголосила про свою вагітність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її соцмережі.

31-річна Алайна зворушила підписників особливим моментом. Вона оприлюднила відео, на якому креативно повідомляє чоловікові, Метту Меллеру, про майбутнє поповнення в родині. Донька Емінема заздалегідь підготувала коробку з маленькими кедами, всередині якої поклала позитивний тест на вагітність. Подарунок вона вручила майбутньому татові на святково прикрашеній локації з кульками. Близькі родичі репера Емінема зробили ще кілька фото на пам’ять. Вони продемонстрували маленьке боді з написом^ «Малюк Меллер народиться у 2026-му».

«Місяцями я носила в собі крихітне серцебиття, яке вже змінило мене всіма можливими способами. Є щось невимовне в тому, щоб знати, що маленьке життя росте, мріє та стає новим, поки ти займаєшся своїм днем, шепочучи молитви та сподівання, які можуть почути лише вони. Я ніколи не відчувала більшої вдячності за цей дар і за те, що наша сім'я зростає, чого ми так давно прагнули», – написала названа донька Емінема під зворушливою публікацією.

Названа донька Емінема, Алайна Марі Скотт з чоловіком
Названа донька Емінема, Алайна Марі Скотт з чоловіком
фото: Instagram/alainamariescott

Алайна – старша сестра Гейлі Джейд Скотт, біологічної доньки Емінема. Вона була усиновлена репером разом із сестрою Стіві Лейн після того, як їхня мати (сестра Кім Скотт, на той час дружини репера) не змогла забезпечити їм належний догляд. Емінем часто згадує Алайну у своїх піснях, зокрема в хіті 2004 року Mockingbird, де він висловлює свою любов та підтримку до неї.

В березні цього року Гейлі Джейд Скотт народила сина, якого назвали Елліот Маршалл МакКлінток. Середнє ім'я "Маршалл" – на честь Емінема, справжнє ім'я якого Маршалл Метерс. Наступного року репер вдруге стане дідусем – щоправда, Алайна стать дитини поки не розголошувала. Зазначимо, що весілля Алайна та Метт відгуляли в червня 2023 року.

Гейлі Джейд Скотт з чоловіком та сином
Гейлі Джейд Скотт з чоловіком та сином
фото: Instagram/hailiejade

Раніше «Главком» писав, що 47-річна телеведуча Інна Шевченко розсекретила ім'я первістка після виписки з пологового.

Теги: вагітність співак соціальні мережі

