Безпілотники вдарили по складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії (відео)

Почалася детонація боєприпасів

У Тихорецькому районі Краснодарського краю було зафіксовано атаку двох дронів. Місцеві жителі кажуть, що удару завдано по складу з боєприпасами. За словами губернатора, обидва БПЛА були знешкоджені силами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

💥💥Безпілотники атакували селище Тихорецьк у Краснодарському краї росіїї🔥🔥



Повідомляється, що завдано удару по складах з боєприпасами. pic.twitter.com/seq9MULzGQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 21, 2024

Падіння уламків дронів спричинило пожежу та детонацію вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим, окупаційна влада розпочала евакуацію місцевих мешканців.

🎆🎆🎆Раноквий салют у росіїї🎆🎆🎆



💥💥Безпілотники атакували склад боєприпасів у селищі Тихорецьк Краснодарського краю🔥🔥 pic.twitter.com/6MHHWPXobq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 21, 2024

Наразі інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, безпілотники обстріляли військовий арсенал у Тверській області Росії (відео).