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Безпілотники вдарили по складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Безпілотники вдарили по складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії (відео)
фото з відкритих джерел

Почалася детонація боєприпасів

У Тихорецькому районі Краснодарського краю було зафіксовано атаку двох дронів. Місцеві жителі кажуть, що удару завдано по складу з боєприпасами. За словами губернатора, обидва БПЛА були знешкоджені силами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Падіння уламків дронів спричинило пожежу та детонацію вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим, окупаційна влада розпочала евакуацію місцевих мешканців.

Наразі інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, безпілотники обстріляли військовий арсенал у Тверській області Росії (відео).

Теги: пожежа росія влада евакуація відео

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