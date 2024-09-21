Безпілотники вдарили по складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії (відео)
Почалася детонація боєприпасів
У Тихорецькому районі Краснодарського краю було зафіксовано атаку двох дронів. Місцеві жителі кажуть, що удару завдано по складу з боєприпасами. За словами губернатора, обидва БПЛА були знешкоджені силами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.
💥💥Безпілотники атакували селище Тихорецьк у Краснодарському краї росіїї🔥🔥
Повідомляється, що завдано удару по складах з боєприпасами. pic.twitter.com/seq9MULzGQ
Падіння уламків дронів спричинило пожежу та детонацію вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим, окупаційна влада розпочала евакуацію місцевих мешканців.
🎆🎆🎆Раноквий салют у росіїї🎆🎆🎆
💥💥Безпілотники атакували склад боєприпасів у селищі Тихорецьк Краснодарського краю🔥🔥 pic.twitter.com/6MHHWPXobq
Наразі інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, безпілотники обстріляли військовий арсенал у Тверській області Росії (відео).
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