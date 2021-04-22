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    У Польщі планують послабити карантин

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    У Польщі планують послабити карантин

    Наступного тижня в 11 провінціях Польщі буде дозволена робота перукарень та салонів краси

    У Польщі уряд вирішив почати послаблення карантину з понеділка, 26 квітня. Про це повідомили у польському уряду,.

    Отже, наступного тижня в 11 провінціях Польщі буде дозволена робота перукарень та салонів краси. Учні 1-3 класів почнуть вчитися за змішаною формою навчання.

    Згодо уряд детальний план відкриття секторів економіки, в тому числі готельно-гастрономічного.

    У понеділок, 5 квітня, партія з 870 тисяч доз вакцини Pfizer прибула до Польщі. Польща продовжила карантинні обмеження до 18 квітня - по країні будуть закриті ресторани, готелі, торгові центри, а також культурні установи та спортивні об'єкти.

    У Польщі зафіксували 2,718,493 випадків коронавірусу, 63,473 особи померли.

    Теги: робота уряд учні
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