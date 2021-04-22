У Польщі планують послабити карантин

Наступного тижня в 11 провінціях Польщі буде дозволена робота перукарень та салонів краси

У Польщі уряд вирішив почати послаблення карантину з понеділка, 26 квітня. Про це повідомили у польському уряду,.

Отже, наступного тижня в 11 провінціях Польщі буде дозволена робота перукарень та салонів краси. Учні 1-3 класів почнуть вчитися за змішаною формою навчання.

Згодо уряд детальний план відкриття секторів економіки, в тому числі готельно-гастрономічного.

У понеділок, 5 квітня, партія з 870 тисяч доз вакцини Pfizer прибула до Польщі. Польща продовжила карантинні обмеження до 18 квітня - по країні будуть закриті ресторани, готелі, торгові центри, а також культурні установи та спортивні об'єкти.

У Польщі зафіксували 2,718,493 випадків коронавірусу, 63,473 особи померли.