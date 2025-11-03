У Польщі затримано активіста, який зривав українські прапори

Чоловіку висунуто звинувачення у закликах до ненависті за національною та релігійною ознакою

Поляк регулярно публікував відео, на яких він прибирає з вулиць будь-яку українську символіку

Польського стрімера та активіста Павла Н., більш відомого як Назар, затримали представники правоохоронних органів. Серед звинувачень – розпалюванні ненависті за національною та релігійною ознакою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

44-річного чоловіка зупинила поліція в п’ятницю, 31 жовтня. У його організмі виявили наркотичну речовину тетрагідроканабінол (ТГК), що міститься в канабісі. Загалом йому виснули відразу кілька звинувачень: у погрозах, у пропаганді насильства, у закликах до ненависті за національною та релігійною ознакою, а також у пропаганді символів, що підтримують російську агресію проти України й незаконному розголошенні персональних даних.

Злочини, у яких підозрюють чоловіка, вимірюються десятками й стосуються його дій минулого тижня. Сьогодні, 3 листопада, йому мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Перемишлі польська поліція затримала осіб, які зірвали український прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі. Правоохоронці встановили особи й затримали двох чоловіків – жителів Перемишля віком 21 й 23 роки.

До слова, польська поліція зафіксувала значне зростання злочинів на ґрунті ненависті проти українців. За даними польських правоохоронців, між січнем і липнем 2025 року зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті, що на 41% більше, ніж у той самий період 2024 року, коли було зареєстровано 384 такі інциденти.

Найпоширенішим правопорушенням залишаються загрози насильством: у 2024 році зафіксовано 479 випадків проти 317 у 2022 році. Лише за перші вісім місяців 2025 року зафіксовано 322 інциденти, що свідчить про можливість встановлення рекорду.

Інші види злочинів також демонструють значне зростання. Кількість випадків фізичного чи психологічного насильства за два роки зросла майже на 73%, з 160 у 2022 році до 278 у 2024 році. Фізичні напади із заподіянням шкоди здоров’ю збільшилися більш ніж на 43%, а ксенофобські, расистські або релігійно нетерпимі напади майже подвоїлися – із 113 у 2022 році до 188 у 2024 році.