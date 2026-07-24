Польське місто Лодзь поверне до життя унікальну річку

Цегляний канал, у який понад 100 років тому сховали річку Ламус у Лодзі

Наприкінці XIX століття річку сховали в підземний канал, а тепер повертають на поверхню

У польському місті Лодзь розпочали роботи з відновлення річки Ламус, яка понад 100 років протікала під землею. Після завершення проєкту вона знову стане відкритою та проходитиме через міський парк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Проєкт передбачає повернення річки Ламус до її природного русла. Після завершення робіт у парку облаштують тераси та зручний доступ до води, щоб мешканці могли відпочивати біля річки. Також алеї покриють водопроникним покриттям, яке краще відводить дощову воду. На території встановлять нові елементи благоустрою, зокрема лавки, альтанки та інші елементи благоустрою, а також мистецькі інсталяції, що відтворюватимуть план історичного палацового саду.

Джерело візуалізацій: WhiteMAD

Зараз будівельники прокладають нове звивисте русло річки та облаштовують прилеглу територію. У парку з'являться пішохідні доріжки, місця для відпочинку, освітлення та відеоспостереження.

За словами авторів проєкту, повернення річки на поверхню допоможе краще відводити дощову воду, зменшити перегрів міста влітку та створити нові умови для рослин і тварин.

Завершити роботи планують у 2026 році. Після цього річка знову протікатиме відкритим руслом через територію парку.

Проєкт вважають одним із небагатьох такого типу в Європі, адже річка перебувала під землею понад століття, більшість подібних проектів стосувалися річок, які були приховані набагато коротший період або в меншому масштабі.

Нагадаємо, наприкінці XIX століття річку Ламус у Лодзі сховали в підземний цегляний канал завдовжки близько двох кілометрів. Таке рішення ухвалили через забруднення води та швидкий промисловий розвиток міста. Відтоді річка понад 100 років протікала під землею. У 2016 році міська влада запропонувала повернути Ламус на поверхню, а для реалізації проєкту обрали ділянку в Кілінському парку.