Пожежі охопили курортне узбережжя Хорватії: загинула людина, десятки постраждалих

Головний пожежний командир Хорватії: це одна з найгірших пожеж в історії країни

На узбережжі Хорватії масштабна лісова пожежа біля міста Оміш забрала життя щонайменше однієї людини та змусила евакуювати понад тисячу людей із прибережних сіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пожежа спалахнула ввечері 13 серпня біля села Локва-Рогозниця та за ніч під тиском сильного вітру перекинулася на Оміш. До полудня п'ятниці вогонь охопив близько 900 гектарів, знищуючи будинки, автомобілі та човни в навколишніх селах – Івашняк, Старо-Село, Под-Вайле, Неміра, Станічі та Медічі.

Вогонь у районі Локва-Рогозниця поблизу Оміша знищував будинки та автомобілі, а сильний вітер значно ускладнював роботу рятувальників. За даними Reuters, постраждали щонайменше 40 людей, евакуйовано близько 1200 місцевих мешканців і туристів. The Guardian дає трохи новішу цифру постраждалих – 42 особи. AP уточнює, що 14 із постраждалих госпіталізували, семеро з них – у критичному стані.

До гасіння вночі залучили 157 пожежників і 44 машини, згодом підкріплення з інших областей довело їхню кількість до 286 людей і 93 одиниць техніки. У повітрі працювали чотири літаки-танкери Canadair, частину з яких згодом перекинули на іншу пожежу – на півострові Пелєшац. Частину вечора людей також рятували морем: за даними хорватських ЗМІ, катери та судна берегової охорони вивезли з небезпечної зони 194 особи.

Постраждалих і евакуйованих розмістили у спортивному залі Оміша, який відкрили як тимчасовий прихисток – люди ночували на розкладачках і просто на підлозі. Ділянку прибережної автотраси через населений пункт тимчасово перекрили.

Головний пожежний командир Хорватії назвав це займання одним із найгірших в історії країни – про це командир заявив в коментарі Al Jazeera. Прем'єр-міністр Хорватії, своєю чергою, оцінив пожежу як одну з найгірших за останні роки.

Спершу влада повідомляла, що загиблих немає, однак у п'ятницю вдень поліція під час обстеження вигорілої території знайшла тіло людини – про це також повідомляє Al Jazeera. Причину займання встановлюють правоохоронці.

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Нагадаємо, раніше цього дня «Главком» повідомляв про масову евакуацію в Греції та Хорватії через лісові пожежі, коли в грецькому регіоні Халкідіки понад 300 людей евакуювали морем.