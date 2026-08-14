Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Нідерландах потонули двоє українських юнаків

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Нідерландах потонули двоє українських юнаків
Хлопців дістали з озера Занденплас у Нюнспеті, реанімувати їх не вдалося
фото: SPSMedia

Координатор церковної громади: хлопці були щирими та дуже добрими

У нідерландському місті Нюнспет, провінція Гелдерланд, потонули двоє українських юнаків – 15 і 20 років. Обидва роками жили в місцевій прийомній родині, куди потрапили ще дітьми в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTL Nieuws.

Трагедія сталася вдень 12 серпня на популярному місці для купання – озері Занденплас. Очевидці помітили, що двоє хлопців зникли під водою і не випливають. На місце виїхали водолазні команди місцевої пожежної служби, рятувальні човни та вертольоти. За словами координатора церковної громади Еріка де Верда, юнаки пробули під водою близько 45 хвилин, перш ніж їх дістали з озера.

На кадрах з місця події видно, що принаймні одного з хлопців намагалися реанімувати ще до прибуття в лікарню. Обох доставили каретами швидкої допомоги до лікарень Утрехта і Зволле, однак урятувати їх не вдалося – того ж вечора юнаки померли.

Хлопці, за словами де Верда, в Україні значилися сиротами й виховувалися в українській прийомній родині. Коли 2022 року почалася повномасштабна війна, ця родина виїхала до Нідерландів і відтоді жила в Нюнспеті. Біологічно хлопці братами не були. Один із них розмовляв нідерландською і, крім україномовних недільних богослужінь, відвідував і місцеві – йому подобалося допомагати паламарю в церкві.

Заступниця мера Нюнспета Дженніфер Елскамп висловила співчуття прийомній родині загиблих і пообіцяла міську підтримку. Наразі невідомо, поховають хлопців у Нідерландах чи їхні тіла передадуть в Україну – це питання громада вирішує з місцевою владою. Поліція розглядає трагедію як нещасний випадок; свідкам того, що сталося, запропонували психологічну допомогу.

Нагадаємо, у травні в Нідерландах в аварії за участю авто загинули троє школярів – трагедія також сталася в громаді, де живе чимало українських біженців.

Читайте також:

Теги: громада Нідерланди українці за кордоном поліція потонули трагедія Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вступаємо в ЄС. До чого треба бути готовим громадянам та бізнесу. Частина 3
Вступаємо в ЄС. До чого треба бути готовим громадянам та бізнесу. Частина 3 Спецпроєкт
10 серпня, 12:00
Наслідки атаки на Київ у ніч на 16 липня
Наслідки атаки на Київ: поліція звернулася до водіїв
16 липня, 07:11
В ЄС пропонують перейти до точкових санкцій
ЄС може відмовитися від «пакетного» підходу до санкцій проти РФ
27 липня, 11:44
Нападник сам з'явився до поліції після нападу на українців у Кракові
Поляк, який напав на українську пару в Кракові, здався поліції
9 серпня, 12:57
Алан Рітчсон, Сайдел Ноель та Крістофер Родрігес-Маркетт у головних ролях серіалу «Річер»
Премʼєра шпигунського бойовика «Річер»: сюжет та дата виходу четвертого сезону
12 серпня, 11:02
Затриманому чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
У Києві затримано чоловіка, який залишив дві гранати на сходах ресторану
31 липня, 12:15

Соціум

У Нідерландах потонули двоє українських юнаків
У Нідерландах потонули двоє українських юнаків
Пожежі охопили курортне узбережжя Хорватії: загинула людина, десятки постраждалих
Пожежі охопили курортне узбережжя Хорватії: загинула людина, десятки постраждалих
Зник сайт, через який громадян Білорусі вербували на війну проти України
Зник сайт, через який громадян Білорусі вербували на війну проти України
В Ормузькій протоці спостерігається масштабний нафтовий розлив
В Ормузькій протоці спостерігається масштабний нафтовий розлив
Поліція Познані затримала обох підозрюваних у нападі на українців біля ресторану
Поліція Познані затримала обох підозрюваних у нападі на українців біля ресторану
Пального не вистачає. Російський уряд визнав проблеми у низці регіонів
Пального не вистачає. Російський уряд визнав проблеми у низці регіонів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
110K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
96K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39
На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Вчора, 21:23
Понад 1600 постраждалих від російських мін: найбільше страждають фермери
Вчора, 20:21
Масована авіаатака на Краматорськ: кількість постраждалих збільшилась до 22 осіб
Вчора, 19:21
В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua