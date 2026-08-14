У Нідерландах потонули двоє українських юнаків

Хлопців дістали з озера Занденплас у Нюнспеті, реанімувати їх не вдалося

Координатор церковної громади: хлопці були щирими та дуже добрими

У нідерландському місті Нюнспет, провінція Гелдерланд, потонули двоє українських юнаків – 15 і 20 років. Обидва роками жили в місцевій прийомній родині, куди потрапили ще дітьми в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RTL Nieuws.

Трагедія сталася вдень 12 серпня на популярному місці для купання – озері Занденплас. Очевидці помітили, що двоє хлопців зникли під водою і не випливають. На місце виїхали водолазні команди місцевої пожежної служби, рятувальні човни та вертольоти. За словами координатора церковної громади Еріка де Верда, юнаки пробули під водою близько 45 хвилин, перш ніж їх дістали з озера.

На кадрах з місця події видно, що принаймні одного з хлопців намагалися реанімувати ще до прибуття в лікарню. Обох доставили каретами швидкої допомоги до лікарень Утрехта і Зволле, однак урятувати їх не вдалося – того ж вечора юнаки померли.

Хлопці, за словами де Верда, в Україні значилися сиротами й виховувалися в українській прийомній родині. Коли 2022 року почалася повномасштабна війна, ця родина виїхала до Нідерландів і відтоді жила в Нюнспеті. Біологічно хлопці братами не були. Один із них розмовляв нідерландською і, крім україномовних недільних богослужінь, відвідував і місцеві – йому подобалося допомагати паламарю в церкві.

Заступниця мера Нюнспета Дженніфер Елскамп висловила співчуття прийомній родині загиблих і пообіцяла міську підтримку. Наразі невідомо, поховають хлопців у Нідерландах чи їхні тіла передадуть в Україну – це питання громада вирішує з місцевою владою. Поліція розглядає трагедію як нещасний випадок; свідкам того, що сталося, запропонували психологічну допомогу.

Нагадаємо, у травні в Нідерландах в аварії за участю авто загинули троє школярів – трагедія також сталася в громаді, де живе чимало українських біженців.