Німеччина зафіксувала рекордну смертність через літню спеку

Найбільше смертей припало на пекучий тиждень наприкінці червня

Із початку літнього сезону в Німеччині від наслідків аномальної спеки померли близько 12,5 тис. людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут Роберта Коха (RKI) при МОЗ ФРН.

За даними щотижневого звіту інституту із середини квітня до 2 серпня в країні оцінюють кількість смертей, спричинених спекою, у 12,5 тис. – це 15 випадків на 100 тисяч населення. Найбільша частка загиблих припадає на людей похилого віку:

до 65 років – близько 1200 людей;

65–74 роки – близько 1900 людей;

75–84 роки – близько 3110 людей;

від 85 років – близько 6270 людей.

Загалом серед загиблих більше жінок, але це пояснюється не вищою вразливістю до спеки, а тим, що жінки переважають у найстарших вікових групах.

Найбільше жертв припало на 26-й тиждень – наприкінці червня, коли Німеччину накрила перша хвиля екстремальної спеки: тоді зафіксували близько 9,6 тис. смертей. Надмірну смертність за цей тиждень і два наступні вчені оцінюють уже у 14,5 тис. випадків.

У RKI пояснюють методику підрахунку: спека рідко фігурує у свідоцтвах про смерть як безпосередня причина, оскільки найчастіше вона загострює вже наявні хронічні хвороби. Тому кількість пов'язаних зі спекою смертей визначають статистично – порівнюючи реальну смертність із модельованою, якби спеки не було.

Автори звіту також зауважують, що 31-й тиждень (27 липня – 2 серпня) виявився спекотним у 13 із 16 федеральних земель Німеччини, де середньотижнева температура перевищила позначку 20°C – поріг, після якого зазвичай і починається зростання смертності. Для порівняння: найспекотнішими за останнє десятиліття досі вважалися 2018 і 2019 роки, коли через спеку помирали приблизно по 7 тис. людей щороку. Цьогорічний показник уже перевищив ці рекордні позначки.

Спека вдарила по всій Європі

Німеччина – не єдина країна, яка постраждала від літньої спеки. У Франції з 24 червня зареєстрували приблизно на тисячу більше смертей, ніж зазвичай фіксують у цей період, – 85% загиблих були людьми віком від 65 років. Найбільше постраждали регіони, де оголошували найвищий, червоний рівень погодної небезпеки.

Науковці з міжнародної групи World Weather Attribution вже наприкінці червня пов'язали хвилю спеки в Європі зі змінами клімату, заявивши, що аналогічна спека без глобального потепління була б на 3,5°C холоднішою. За їхніми підрахунками, у 45% із понад 800 досліджених європейських міст того літа зафіксували або прогнозували найвищий тепловий стрес за всю історію спостережень.

Нагадаємо, у липні за попередніми даними RKI в Німеччині через спеку померли близько 5120 людей – переважно під час червневої хвилі спеки. До слова, тоді ж європейські країни загалом зафіксували понад 10 тис. випадків надмірної смертності через рекордну спеку кінця червня.