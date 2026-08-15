Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина зафіксувала рекордну смертність через літню спеку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина зафіксувала рекордну смертність через літню спеку
Найспекотнішими за останнє десятиліття досі вважалися 2018 і 2019 роки
фото з відкритих джерел

Найбільше смертей припало на пекучий тиждень наприкінці червня

Із початку літнього сезону в Німеччині від наслідків аномальної спеки померли близько 12,5 тис. людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут Роберта Коха (RKI) при МОЗ ФРН.

За даними щотижневого звіту інституту із середини квітня до 2 серпня в країні оцінюють кількість смертей, спричинених спекою, у 12,5 тис. – це 15 випадків на 100 тисяч населення. Найбільша частка загиблих припадає на людей похилого віку:

  • до 65 років – близько 1200 людей;
  • 65–74 роки – близько 1900 людей;
  • 75–84 роки – близько 3110 людей;
  • від 85 років – близько 6270 людей.

Загалом серед загиблих більше жінок, але це пояснюється не вищою вразливістю до спеки, а тим, що жінки переважають у найстарших вікових групах.

Найбільше жертв припало на 26-й тиждень – наприкінці червня, коли Німеччину накрила перша хвиля екстремальної спеки: тоді зафіксували близько 9,6 тис. смертей. Надмірну смертність за цей тиждень і два наступні вчені оцінюють уже у 14,5 тис. випадків.

У RKI пояснюють методику підрахунку: спека рідко фігурує у свідоцтвах про смерть як безпосередня причина, оскільки найчастіше вона загострює вже наявні хронічні хвороби. Тому кількість пов'язаних зі спекою смертей визначають статистично – порівнюючи реальну смертність із модельованою, якби спеки не було.

Автори звіту також зауважують, що 31-й тиждень (27 липня – 2 серпня) виявився спекотним у 13 із 16 федеральних земель Німеччини, де середньотижнева температура перевищила позначку 20°C – поріг, після якого зазвичай і починається зростання смертності. Для порівняння: найспекотнішими за останнє десятиліття досі вважалися 2018 і 2019 роки, коли через спеку помирали приблизно по 7 тис. людей щороку. Цьогорічний показник уже перевищив ці рекордні позначки.

Спека вдарила по всій Європі

Німеччина – не єдина країна, яка постраждала від літньої спеки. У Франції з 24 червня зареєстрували приблизно на тисячу більше смертей, ніж зазвичай фіксують у цей період, – 85% загиблих були людьми віком від 65 років. Найбільше постраждали регіони, де оголошували найвищий, червоний рівень погодної небезпеки.

Науковці з міжнародної групи World Weather Attribution вже наприкінці червня пов'язали хвилю спеки в Європі зі змінами клімату, заявивши, що аналогічна спека без глобального потепління була б на 3,5°C холоднішою. За їхніми підрахунками, у 45% із понад 800 досліджених європейських міст того літа зафіксували або прогнозували найвищий тепловий стрес за всю історію спостережень.

Нагадаємо, у липні за попередніми даними RKI в Німеччині через спеку померли близько 5120 людей – переважно під час червневої хвилі спеки. До слова, тоді ж європейські країни загалом зафіксували понад 10 тис. випадків надмірної смертності через рекордну спеку кінця червня.

Читайте також:

Теги: Німеччина вчені населення смерть спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковці проаналізували дані десятків тисяч пацієнтів
Дослідники пов'язали популярні препарати для схуднення з випадінням волосся
26 липня, 12:47
Венсан Белорже був відомий, як автор треків у світі електронної музики
Макрон вшанував памʼять померлого французького діджея Kavinsky
29 липня, 17:52
Провідний дослідник звіту назвав ситуацію «доволі складною і вельми небезпечною проблемою»
Чат-боти почали поширювати російські фейки про Зеленського – дослідження
30 липня, 01:28
Мерц оцінив ризик нової агресії Росії проти країн Європи
Канцлер Німеччини назвав країни, яким загрожує нова агресія Росії
15 липня, 18:32
Пожежа на території несанкціонованого звалища у Нових Петрівцях
Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Києві та області
30 липня, 15:25
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у понеділок, 27 липня 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського паверліфтера
25 липня, 09:17

Соціум

Німеччина зафіксувала рекордну смертність через літню спеку
Німеччина зафіксувала рекордну смертність через літню спеку
У Нідерландах потонули двоє українських юнаків
У Нідерландах потонули двоє українських юнаків
Пожежі охопили курортне узбережжя Хорватії: загинула людина, десятки постраждалих
Пожежі охопили курортне узбережжя Хорватії: загинула людина, десятки постраждалих
Зник сайт, через який громадян Білорусі вербували на війну проти України
Зник сайт, через який громадян Білорусі вербували на війну проти України
В Ормузькій протоці спостерігається масштабний нафтовий розлив
В Ормузькій протоці спостерігається масштабний нафтовий розлив
Поліція Познані затримала обох підозрюваних у нападі на українців біля ресторану
Поліція Познані затримала обох підозрюваних у нападі на українців біля ресторану

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
110K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
99K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39
На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Вчора, 21:23
Понад 1600 постраждалих від російських мін: найбільше страждають фермери
Вчора, 20:21
Масована авіаатака на Краматорськ: кількість постраждалих збільшилась до 22 осіб
Вчора, 19:21
В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua