Річка Лугань в окупованому Луганську перетворилася на токсичний колектор

Вода у річці Лугань різко змінила колір, на поверхні з'явилася хімічна плівка, а також присутні зважені частинки

У Луганську річка Лугань зіткнулася з критичною екологічною загрозою: промислові підприємства систематично скидають відходи безпосередньо у водойму, перетворюючи її на токсичний колектор. Це створює небезпеку для екології та здоров'я місцевих жителів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного опору (ЦНС).

Масове забруднення зафіксовано поблизу мосту біля Текстильної фабрики. Вода у річці різко змінила колір, на поверхні з'явилася хімічна плівка, а також присутні зважені частинки.

За даними ЦНС, це не є разовою аварією, а результатом регулярного зливу промислових стоків із низки діючих підприємств. Аналітики припускають, що йдеться про токсичні нафтохімічні або змішані стоки.

Відомо, що контролюючі органи окупаційної влади фактично не функціонують і не проводять перевірок, розслідувань чи реакції на забруднення. Спостерігається тенденція, що зливні стоки посилюються одразу після показових «очищень», які проводяться лише для звітності перед перевірками.

Крім того, окупаційна влада роками не втручається в діяльність «лояльних» підприємств, що дозволяє їм перетворювати річки на відкриті стоки.

Експерти ЦНС попереджають, що наслідки подібних забруднень можуть бути довгостроковими та незворотними, завдаючи руйнівної шкоди воді, ґрунту, птахам та здоров'ю людей усього регіону.

