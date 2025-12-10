Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Річка Лугань в окупованому Луганську перетворилася на токсичний колектор

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Річка Лугань в окупованому Луганську перетворилася на токсичний колектор
фото: Армія Inform

Вода у річці Лугань різко змінила колір, на поверхні з'явилася хімічна плівка, а також присутні зважені частинки

У Луганську річка Лугань зіткнулася з критичною екологічною загрозою: промислові підприємства систематично скидають відходи безпосередньо у водойму, перетворюючи її на токсичний колектор. Це створює небезпеку для екології та здоров'я місцевих жителів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного опору (ЦНС).

Масове забруднення зафіксовано поблизу мосту біля Текстильної фабрики. Вода у річці різко змінила колір, на поверхні з'явилася хімічна плівка, а також присутні зважені частинки.

За даними ЦНС, це не є разовою аварією, а результатом регулярного зливу промислових стоків із низки діючих підприємств. Аналітики припускають, що йдеться про токсичні нафтохімічні або змішані стоки.

Відомо, що контролюючі органи окупаційної влади фактично не функціонують і не проводять перевірок, розслідувань чи реакції на забруднення. Спостерігається тенденція, що зливні стоки посилюються одразу після показових «очищень», які проводяться лише для звітності перед перевірками.

Крім того, окупаційна влада роками не втручається в діяльність «лояльних» підприємств, що дозволяє їм перетворювати річки на відкриті стоки.

Експерти ЦНС попереджають, що наслідки подібних забруднень можуть бути довгостроковими та незворотними, завдаючи руйнівної шкоди воді, ґрунту, птахам та здоров'ю людей усього регіону.

Нагадаємо, мешканці тимчасово окупованої Луганської області зіткнулися з критичною нестачею води та тепла. Як повідомляє Центр національного опору (ЦНС), спроби людей хоч якось покращити побутові умови караються штрафами з боку окупаційної влади.

У багатьох населених пунктах Луганщини водопровідні крани тижнями залишаються сухими. У багатоповерхових будинках люди вимушені використовувати для елементарних побутових потреб, прибирання та приготування їжі воду, злиту із системи опалення.

До слова, Росія готує масове переселення українців із тимчасово окупованих територій на Далекий Схід і в Сибір, використовуючи населення Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як резерв робочої сили, а процес подається як «добровільні» державні програми та службові відрядження, що може стати першим кроком до тривалого або постійного переселення. 

А тимчасово окуповані території України російська влада планує заселяти вихідцями з глибинних регіонів РФ. Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

Теги: Луганщина окуповані території річка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Станом на кінець 2025 року Росія захопила 18,4% території України
Трамп і Україна. Як торгувати чужими землями
8 грудня, 15:51
На окупованій Луганщині Росія провела примусову мобілізацію резервістів – ОВА
На окупованій Луганщині Росія провела примусову мобілізацію резервістів – ОВА
16 листопада, 07:59
Окупована Луганщина занурюється в гуманітарну кризу
Окупована Луганщина занурюється в гуманітарну кризу
16 листопада, 06:58
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч
21 листопада, 05:48
Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганськ
В окупованому Донецьку та Луганську пролунали вибухи: є перебої зі світлом
27 листопада, 00:59
Кремль запускає довгострокову програму русифікації на окупованих територіях
Кремль запускає довгострокову програму русифікації на окупованих територіях
27 листопада, 04:32
Глава держави: «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно»
Зеленський про переговори зі США: Питання територій зайняло понад 6,5 годин
1 грудня, 19:31
Подальші переговори між Україною та представниками Трампа відбудуться в майбутньому
Стало відомо, які питання обговорювали Зеленський з Віткоффом та Кушнером
6 грудня, 22:37

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2025
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч
Річка Лугань в окупованому Луганську перетворилася на токсичний колектор
Річка Лугань в окупованому Луганську перетворилася на токсичний колектор
Окупаційний керівник Херсонщини Сальдо хоче передати Азовське узбережжя Білорусі
Окупаційний керівник Херсонщини Сальдо хоче передати Азовське узбережжя Білорусі
ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру – Сирський
ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру – Сирський

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua