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Зник сайт, через який громадян Білорусі вербували на війну проти України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зник сайт, через який громадян Білорусі вербували на війну проти України
Сайт пропонував білорусам воювати на боці РФ
фото: росЗМІ (ілюстративне)

Ресурс був орієнтований на білоруську аудиторію та пропонував охочим контрактну службу в російській армії

У Білорусі припинив роботу сайт «Защитник.БЕЛ», який використовували для пошуку громадян, готових вступити до російської армії та брати участь у війні проти України. Ресурс став недоступним після того, як про нього написали незалежні медіа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на білоруську службу «Радіо Свобода».

Наразі достеменно невідомо, з якої причини сайт перестав працювати. Немає підтвердження, чи його заблокувала білоруська влада, чи доступ закрили самі організатори ресурсу.

Оператором сайту був вказаний російський індивідуальний підприємець Данило Родіонов, зареєстрований в Іркутській області. За відкритою інформацією, він пов'язаний із кадровим агентством військовослужбовців «Братський синдикат», яке займається пошуком кандидатів для контрактної служби в армії РФ.

Сам ресурс був оформлений як білоруський та орієнтувався саме на громадян країни. Він працював у національній доменній зоні Білорусі, а для оформлення використовували фотографії військових із білоруською державною символікою.

Оголошення про набір білорусів для участі у війні проти України на боці Росії раніше можна було знайти й на місцевих сайтах із пошуку роботи. Зокрема, такі пропозиції з'являлися на ресурсах, які автоматично збирають оголошення зі сторонніх майданчиків, зокрема російських.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії білоруська влада надала РФ можливість використовувати територію країни, її військову інфраструктуру та повітряний простір для наступу й атак на Україну. Водночас громадяни Білорусі беруть участь у війні по обидва боки. Їхня точна кількість невідома.

За наведеними «Радіо Свобода» оцінками, за чотири з половиною роки загинули понад 80 громадян Білорусі та етнічних білорусів з українським громадянством, які воювали проти Росії. Також відомо про понад сотню загиблих, які воювали на боці РФ.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Україна посилила оборону Чорнобильської зони на випадок можливого повторного наступу російських військ із боку Білорусі. За даними Der Spiegel, зона відчуження фактично перетворена на укріплений оборонний рубіж. Військові облаштували там контрольно-пропускні пункти, траншеї та земляні вали, а також підземні оборонні галереї.

Уздовж доріг встановлюють антидронові сітки, покликані протидіяти керованим безпілотникам. На початку повномасштабного вторгнення російські війська зайшли на територію України з Білорусі та протягом кількох тижнів утримували Чорнобильську АЕС і прилеглі території. Нині зону контролюють українські військові.

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Теги: Білорусь війна окупанти

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