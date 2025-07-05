Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів

Польща отримувала сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки

Президент Польщі розказав про тиск США та наполегливі прохання Володимира Зеленського

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що на початку повномасштабної війни Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі MiG-29, але цьому заважала позиція США. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Польське радо».

«Україна нас буквально просила про MiG-и. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО – і була блокада з боку американців», – заявив польський президент.

Дуда уточнив, що Польща отримувала сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт.

«Передусім ішлося про MiG-29. А з іншого боку українці приходили до нас із претензіями, бо чули від американців: зверніться до поляків. І складалося враження, що це Польща не хоче передати ці літаки», – пояснив він.

Дуда також заявив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння і назвав це «порятунком України у величезному ступені».

Раніше Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 28 червня прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі із Зеленським польський лідер отримав з рук українського президента орден Свободи – найвищу нагороду, яку в Україні може отримати іноземець.