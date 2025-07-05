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Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів
Польща отримувала сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки
фото: Офіс президента

Президент Польщі розказав про тиск США та наполегливі прохання Володимира Зеленського

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що на початку повномасштабної війни Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі MiG-29, але цьому заважала позиція США. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Польське радо».

«Україна нас буквально просила про MiG-и. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО – і була блокада з боку американців», – заявив польський президент.

Дуда уточнив, що Польща отримувала сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт.

«Передусім ішлося про MiG-29. А з іншого боку українці приходили до нас із претензіями, бо чули від американців: зверніться до поляків. І складалося враження, що це Польща не хоче передати ці літаки», – пояснив він.

Дуда також заявив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння і назвав це «порятунком України у величезному ступені».

Раніше Дуда пояснив, чого очікувати Україні від новообраного президента Польщі Навроцького. 

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 28 червня прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі із Зеленським польський лідер отримав з рук українського президента орден Свободи – найвищу нагороду, яку в Україні може отримати іноземець.

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Теги: Польща Анджей Дуда озброєння блокада Україна

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