Диверсія на польській залізниці: до саботажу причетні двоє українців

Спецпідрозділи та поліція проводять розслідування на місці руйнування ділянки залізничної колії на маршруті Деблін-Варшава поблизу залізничної станції Міка

Польща підвищить рівень загрози до щодо деяких частин залізничної інфраструктури по всій країні

Двоє українців визнано підозрюваними у справі про диверсії на залізниці в Польщі. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає «Главком» з посиланням на The Guardian.

Органи влади, які розслідують випадки диверсій на залізниці, що сталися у вихідні, визначили двох основних підозрюваних. За словами Туска, підозрювані – двоє українців, які восени цього року перетнули кордон Польщі з Білорусі і, як вважається, співпрацювали з російськими спецслужбами.

Один із підозрюваних раніше був засуджений за диверсію судом у Львові. Після інцидентів вони обоє втекли назад до Білорусі, зазначає Туск.

Зокрема, Туск заявив, що у відповідь на інцидент Польща підвищить рівень загрози до третього з чотирьох щодо деяких частин залізничної інфраструктури по всій країні. Загальний рівень загрози залишиться незмінним на другому рівні. Відповідні нормативні акти будуть опубліковані пізніше сьогодні.

Нагадаємо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін.

У неділю, 16 листопада, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Згодом польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що залізничний маршрут Варшава-Люблін, на якому було вчинено диверсію, має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. За словами глави уряду Польщі, підрив залізничної колії є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян.

Зокрема, польські правоохоронці дізнались, хто придбав дві SIM-картки для телефонів, які використовувались для підриву колії на ділянці Варшава-Люблін.