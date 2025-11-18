Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Диверсія на польській залізниці: до саботажу причетні двоє українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Диверсія на польській залізниці: до саботажу причетні двоє українців
Спецпідрозділи та поліція проводять розслідування на місці руйнування ділянки залізничної колії на маршруті Деблін-Варшава поблизу залізничної станції Міка
фото: EPA

Польща підвищить рівень загрози до щодо деяких частин залізничної інфраструктури по всій країні

Двоє українців визнано підозрюваними у справі про диверсії на залізниці в Польщі. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає «Главком» з посиланням на The Guardian.

Органи влади, які розслідують випадки диверсій на залізниці, що сталися у вихідні, визначили двох основних підозрюваних. За словами Туска, підозрювані – двоє українців, які восени цього року перетнули кордон Польщі з Білорусі і, як вважається, співпрацювали з російськими спецслужбами.

Один із підозрюваних раніше був засуджений за диверсію судом у Львові. Після інцидентів вони обоє втекли назад до Білорусі, зазначає Туск.

Зокрема, Туск заявив, що у відповідь на інцидент Польща підвищить рівень загрози до третього з чотирьох щодо деяких частин залізничної інфраструктури по всій країні. Загальний рівень загрози залишиться незмінним на другому рівні. Відповідні нормативні акти будуть опубліковані пізніше сьогодні.

Нагадаємо, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін.

У неділю, 16 листопада, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Згодом польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що залізничний маршрут Варшава-Люблін, на якому було вчинено диверсію, має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. За словами глави уряду Польщі, підрив залізничної колії є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян.

Зокрема, польські правоохоронці дізнались, хто придбав дві SIM-картки для телефонів, які використовувались для підриву колії на ділянці Варшава-Люблін.

Читайте також:

Теги: Польща залізниця Дональд Туск диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польський суддя Даріуш Любовський
Польський суддя став героєм тижня в Україні
19 жовтня, 11:07
За словами дипломата, інцидент став шостим випадком наруги над українською символікою у місті за рік
У Польщі вандали зірвали український прапор із консульської будівлі
27 жовтня, 17:05
Залізниця залишається критично важливою для економіки та логістики країни під час війни, зазначив Мовчан
Автошляхи не витримають, річки не справляться: у парламенті закликали забезпечити фінансування залізниці з бюджету
28 жовтня, 12:39
Генштаб Польщі закликав громадян не піддаватися емоціям
Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків – заява Генштабу Польщі
4 листопада, 13:12
Система Merops здатна виявляти та знищувати дрони за допомогою ШІ
Польща та Румунія розгортають нову систему захисту проти дронів РФ
7 листопада, 13:12
У разі виявлення різниці в оплаті праці між жінками та чоловіками, компанії повинні будуть компенсувати це працівникам
Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
5 листопада, 10:44
Генштаб Польщі заявив, що країна перебуває у передвоєнному стані
Генштаб Польщі заявив, що країна перебуває у передвоєнному стані
18 листопада, 00:02
Білорусь заборонила рух вантажівок із Польщі та Литви до 2027 року
На кордоні застрягли тисячі вантажівок: Білорусь ввела заборону для Польщі та Литви
4 листопада, 15:50
Обмеження руху транспорту триватиме з 8:00 до 17:00
В Бучі перекрито залізничний переїзд на вулиці Заводській: як об'їхати
6 листопада, 10:22

Соціум

Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua