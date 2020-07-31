У Польщі зафіксували найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу від початку пандемії



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Всього в Польщі з початку пандемії інфекція була підтверджена у 45 688 осіб, з яких 1 716 померли

За минулу добу в країні зафіксовано 657 випадків захворювання коронавірусом

У Польщі станом на 31 липня за минулу добу міністерство охорони здоров'я зафіксувало 657 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Як зазначає видання TVN 24, це найбільша кількість випадків за добу від початку пандемії.

«У четвер Міністерство охорони здоров'я повідомило про 615 випадків зараження і до п'ятниці це був найвищий показник», - йдеться у повідомленні.

Всього в Польщі з початку пандемії інфекція була підтверджена у 45 688 осіб, з яких 1 716 померли.

657 випадків інфекцій - це на 150 більше, ніж було в середу, коли міністерство повідомило про 512 підтверджених випадків, і більше ніж у вівторок, коли було зареєстровано 502 інфікованих.

Кількість активних випадків коронавірусу SARS-CoV-2 в Польщі збільшилася до 9 985.

Прессекретар Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич оцінив, що в найближчі дні дані про нові випадки зараження в Польщі залишаться високими.

Нагадаємо, у середу уряд Польщі до 11 серпня продовжив заборону на міжнародні авіаперевезення у зв'язку з епідемією коронавірусу.

До відома, у світі станом на ранок 31 липня зафіксовано понад 17,4 мільйонів випадків коронавірусу Covid-19. Загалом з 17 476 105 випадків Covid-19 676 759 - летальні, 10 939 473 осіб одужали. 1% або 66 372 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померла 6 221 людина. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (4 634 985), Бразилія (2 613 789) та Індія (1 639 350).

Коронавірус в Україні

Всього 69884

Одужали 38752

Хворіють 29439

Померли 1693

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).



