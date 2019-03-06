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    У світі

    У Польщі затримали чоловіка, який готував напад на парламент країни

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    У квартирі, що знімав Пшемислав М., знайшли ножі, бутафорські пістолети і протигаз - У Польщі затримали чоловіка, який готував напад на парламент країни
    У квартирі, що знімав Пшемислав М., знайшли ножі, бутафорські пістолети і протигаз

    Затриманий сам розповів слідчим про свої плани атакувати Сейм

     Польщі правоохоронці запобігли нападу на будівлю нижньої палати польського парламенту (Сейму), що планував здійснити у середині березня 28-річний житель Кракова. Про це в середу, 6 березня, заявила журналістам представник краківської Окружної прокуратури Мирослава Калинівська-Зайдак. Про це повідомляє Польське радіо.

    Затриманий сам розповів слідчим про свої плани атакувати Сейм, але він так і не зміг пояснити своїх мотивів. У квартирі, що знімав Пшемислав М., знайшли ножі, бутафорські пістолети і протигаз.

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    Зазначено, що Пшемислав М. був затриманий поліцією за відправку листів з погрозами мерам великих польських міст, а також колишньому президенту Польщі Леху Валенсі. У посланнях він вимагав, щоб політики відмовились від посад.

    Наразі затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

     Раніше мерам двох польських міст прийшли листи з погрозами і гільзами від патронів.

    Нагадаємо, 13 січня Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем мера Гданська Павла Адамовича. Потім нападник взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в'язниці, а опозиційна «Громадянська платформа» його катувала. Саме тому він нібито напав на Адамовича.

     Медики не змогли врятувати життя політика і 14 січня мер Гданська помер в лікарні.

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