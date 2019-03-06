У Польщі затримали чоловіка, який готував напад на парламент країни



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У квартирі, що знімав Пшемислав М., знайшли ножі, бутафорські пістолети і протигаз

Затриманий сам розповів слідчим про свої плани атакувати Сейм

Польщі правоохоронці запобігли нападу на будівлю нижньої палати польського парламенту (Сейму), що планував здійснити у середині березня 28-річний житель Кракова. Про це в середу, 6 березня, заявила журналістам представник краківської Окружної прокуратури Мирослава Калинівська-Зайдак. Про це повідомляє Польське радіо.

Затриманий сам розповів слідчим про свої плани атакувати Сейм, але він так і не зміг пояснити своїх мотивів. У квартирі, що знімав Пшемислав М., знайшли ножі, бутафорські пістолети і протигаз.

Зазначено, що Пшемислав М. був затриманий поліцією за відправку листів з погрозами мерам великих польських міст, а також колишньому президенту Польщі Леху Валенсі. У посланнях він вимагав, щоб політики відмовились від посад.

Наразі затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше мерам двох польських міст прийшли листи з погрозами і гільзами від патронів.

Нагадаємо, 13 січня Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем мера Гданська Павла Адамовича. Потім нападник взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в'язниці, а опозиційна «Громадянська платформа» його катувала. Саме тому він нібито напав на Адамовича.

Медики не змогли врятувати життя політика і 14 січня мер Гданська помер в лікарні.