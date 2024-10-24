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У Польщі затримано організаторів каналу нелегальної міграції, серед них є українці (відео)

Юлія Голишкова
glavcom.ua
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У Польщі затримано організаторів каналу нелегальної міграції, серед них є українці (відео)
Польські прикордонники проводили операцію спільно з Інтерполом
фото: dlapilota.pl

Повідомляється, що група відповідальна за нелегальне перевезення щонайменше 600 мігрантів з білоруського кордону до Західної Європи

11 організаторів незаконного перетину польського кордону з Білорусі затримали прикордонники. Затримані були причетні до організації переправлення мігрантів з території Росії та Білорусі до країн Західної Європи. Серед затриманих – громадяни України, Білорусі, Польщі та Росії, повідомляє RMF24.

Цю масштабну операцію співробітники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі провели минулого тижня  у співпраці з Європолом.

У рамках операції було здійснено обшуки в 11 помешканнях та понад десятку транспортних засобів, якими користувалися затримані, під час яких вилучено, зокрема, засоби зв'язку, комп'ютери, документи та 80 000 злотих готівкою.

Одинадцятьом затриманим, серед яких були громадяни України, Білорусі, Польщі та Росії, були пред'явлені звинувачення в організації перетину кордону Республіки Польща незаконним способом. Шістьох осіб було попередньо заарештовано. 

Повідомляється також, що група відповідальна за нелегальне перевезення щонайменше 600 мігрантів з білоруського кордону до Західної Європи.

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Теги: Польща мігранти прикордонники українці

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