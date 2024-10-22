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Польща закриває російське консульство в Познані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща закриває російське консульство в Познані
У Польщі є три генеральні консульства Росії
фото з відкритих джерел

Рішення про закриття консульства пов'язане з тим, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій в Польщі

У місті Познань буде закрито російське консульство. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський наголосив, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території, тому було ухвалено рішення про закриття російського генконсульства в Познані.

«Як міністр закордонних справ, мій обов'язок – рішуче реагувати. Перший крок – закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків», – додав глава польського МЗС.

Варто зазначити, що в Польщі є три генеральні консульства Росії – окрім Познані, це Краків і Гданськ.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Молдови оголосило співробітника російського посольства персона нон грата.

Раніше Росія відкликала свого посла зі США, який працював на посаді з 2017 року. Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов закінчив роботу у США та повертається до Москви.

Як повідомлялося, українське посольство у Відні отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. Через це було тимчасово припинено консульське обслуговування.

До слова, у Копенгагені пролунали вибухи біля посольства Ізраїлю. Посольство Ізраїлю в Копенгагені розташоване в тому ж кварталі, що й посольства та консульства Румунії, Таїланду, Ірану і Туреччини.

Теги: Польща росія МЗС

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