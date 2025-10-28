У Польщі податківці посилили контроль за грошовими переказами українців

Польські податківці наразі перевіряють навіть невеликі транзакції без зазначеної мети платежу

Податкова служба Польської республіки посилила контроль за грошовими переказами українців, які перебувають у країні, які вже почали стикатися з блокуванням своїх рахунків. Про це пише «Главком» посилаючись на inPoland. Стверджується, що податківці наразі перевіряють навіть невеликі транзакції без зазначеної мети платежу.

У тому випадку, якщо гроші надходять регулярно і без пояснень, такі надходження можуть віднести до категорії прихованих доходів. У такому разі рахунок можуть заблокувати до 72 години, а іноді навіть до трьох місяців, стверджує агентство.

До слова, у польському місті Катовіце затримали двох громадян України, яких підозрюють у роботі на користь іноземної розвідки. Йдеться про 34-річну жінку та 32-річного чоловіка.

За даними слідства, вони займалися збором інформації про військовий потенціал Польщі, а також встановлювали технічні засоби спостереження – зокрема приховані камери – на маршрутах перевезення озброєння та техніки, що прямує в Україну. Окрім цього, підозрювані збирали дані про польських військовослужбовців.

Раніше у Перемишлі невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України.

До слова, послаблення ринку праці торкнулося не лише Західної Європи, але й Польщі. Тепер роботодавці обережно ставляться до відбору кандидатів, що створює конкуренцію та сповільнює процес підбору нового персоналу.





