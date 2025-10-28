Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Польщі податківці посилили контроль за грошовими переказами українців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі податківці посилили контроль за грошовими переказами українців
Грошові перекази взято під посилений контроль у Польщі
Фото: depositphotos

Польські податківці наразі перевіряють навіть невеликі транзакції без зазначеної мети платежу

Податкова служба Польської республіки посилила контроль за грошовими переказами українців, які перебувають у країні, які вже почали стикатися з блокуванням своїх рахунків. Про це пише «Главком» посилаючись на inPoland. Стверджується, що податківці наразі перевіряють навіть невеликі транзакції без зазначеної мети платежу.

У тому випадку, якщо гроші надходять регулярно і без пояснень, такі надходження можуть віднести до категорії прихованих доходів. У такому разі рахунок можуть заблокувати до 72 години, а іноді навіть до трьох місяців, стверджує агентство.

До слова, у польському місті Катовіце затримали двох громадян України, яких підозрюють у роботі на користь іноземної розвідки. Йдеться про 34-річну жінку та 32-річного чоловіка.

За даними слідства, вони займалися збором інформації про військовий потенціал Польщі, а також встановлювали технічні засоби спостереження – зокрема приховані камери – на маршрутах перевезення озброєння та техніки, що прямує в Україну. Окрім цього, підозрювані збирали дані про польських військовослужбовців.

Раніше у Перемишлі невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України. 

До слова, послаблення ринку праці торкнулося не лише Західної Європи, але й Польщі. Тепер роботодавці обережно ставляться до відбору кандидатів, що створює конкуренцію та сповільнює процес підбору нового персоналу.

 



Читайте також:

Теги: Польща гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одна полька принизила іншу, переплутавши її з українкою
У Польщі принизили блогерку, переплутавши з українкою
7 жовтня, 03:27
Польські правоохоронці підозрюють росіянина у спробі надіслати вибухівку через кур’єра
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій
13 жовтня, 19:03
Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві
Українська біженка в Польщі організувала шахрайську схему на 4 млн грн
16 жовтня, 15:13
Анджей Дуда залишив посаду президента у серпні 2025 року
Дуда став членом наглядової ради польської фінтех-компанії
20 жовтня, 12:50
ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні
ЄС відклав рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні
23 жовтня, 23:25
Адвокат «відмазував» військового, який вкрав зброю. У підсумку прокурор здав хабародавця
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф
11 жовтня, 12:00
9 серпня у Польщі відбувся концерт білоруського співака, який викликав ажіотаж
Польща призупинила депортацію двох українців, затриманих на концерті репера Коржа
23 жовтня, 13:07
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
Сьогодні, 04:19
За пів року 2025 з однієї гривні боргу виконавцям вдалось стягнути менш ніж копійку з кожної гривні боргу
Лише 20% боргів реально стягуються в Україні: результати дослідження
Вчора, 09:02

Економіка

Один із найбільших покупців російської нафти зупинив нові замовлення – Reuters
Один із найбільших покупців російської нафти зупинив нові замовлення – Reuters
Прибалтійські компанії таємно заправляють танкери «тіньового флоту» – LRT
Прибалтійські компанії таємно заправляють танкери «тіньового флоту» – LRT
США запропонували Берліну відстрочку щодо нафтових санкцій проти РФ – Bloomberg
США запропонували Берліну відстрочку щодо нафтових санкцій проти РФ – Bloomberg
У Польщі податківці посилили контроль за грошовими переказами українців
У Польщі податківці посилили контроль за грошовими переказами українців
РФ витратила рекордну суму на вербувальників на війну
РФ витратила рекордну суму на вербувальників на війну
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти
Bloomberg: США тиснуть на Угорщину для зупинки імпорту російської нафти

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua