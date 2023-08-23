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У Британії скандал через біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Британії скандал через біженців з України
Біженці з України отримають нове житло у графстві Лінкольншир
фото: SWNS

Мешканці англійського Лінкольншира протестують через купівлю житла для українців

Жителі селища Лангтофт в англійському графстві Лінкольншир обурилися, що місцева влада придбала 12 будинків для біженців з України та Афганістану, повідомляє Daily Mail. Вони висловили протест після того, як дізналися: на придбання нерухомості місцева Рада витратила з бюджету близько 1,8 млн. фунтів стерлінгів (близько $2,3 млн).

«У нас є люди, які щосили намагаються піднятися «житловими сходами», але вони знаходять місце для біженців», – поскаржився інший мешканець Лангтофту.

Кажуть, що ціни на нерухомість у селі в середньому становлять 400 тис. фунтів стерлінгів. Перші 12 будинків які будуть соціальним житлом для біженців мають по дві або три спальні, і уже готові приймати іноземців. Загалом у цій місцевості планують виділити 21 будинок для біженців. 

Серед мешканців Лангтофта однак знайшлися й ті, хто з розумінням прийняв рішення влади. Зокрема, 44-річний Ліам Доддс припустив, що житло купили  «зневіреним сім'ям, які хочуть перепочити», а виділення цієї нерухомості – «це найменше», що можна для них зробити.

Нагадаємо, українці вимагають від британського уряду вимагають терміново роз’яснити, що відбудеться після завершення терміну дії трирічних віз.  Адже якщо не буде ніякихрозпоряджень близько 100 тис. біженців повинні будуть покинути Британію уже  у 2025 році. Про це пише видання Telegraph.co.uk.

Раніше влада Британії висловила занепокоєння відсутністю вказівок щодо того, що станеться з українцями в Британії після закінчення терміну дії їхніх трирічних віз, які видали в рамках програм прихистку.

Колишній міністр юстиції при Борисі Джонсоні Роберт Бакленд вважає, що міністри повинні розглянути можливість надання українцям більш постійного статусу, оскільки пропозиція, розроблена для «особливо термінової та безпрецедентної ситуації», та «вимагає подальшої індивідуальної відповіді».

Раніше повідомлялося, що МВС Чехії розробило законопроект щодо добровільного повернення українських біженців на батьківщину. Програма передбачає, зокрема, покриття частини витрат, пов'язаних з переїздом. При цьому біженці зможуть скористатися програмою лише один раз. Якщо в майбутньому українці захочуть повернутися до Чехії, вони спочатку мають повернути половину суми наданої допомоги.

За даними МВС Чехії, у країні перебуває близько 360 900 біженців з України, які отримали тимчасові захисні візи, переважно жінки та діти.

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Теги: місцева влада біженці влада Україна житло скандал Велика Британія українці протест Daily Mail

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