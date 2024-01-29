Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Китай вперше успішно клонував рідкісний вид тварин

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай вперше успішно клонував рідкісний вид тварин
Китайці заявили про успіхи у кронувані рідкісного виду корів
фото із відкритих джерел

Вчені в КНР вперше клонували тибетських корів, що перебували на межі вимирання

Вчені в Китаї вперше клонували тибетських корів, що перебувають на межі вимирання, повідомляє уряд Тибетського автономного району, зазначає видання China Daily. Цього вдалося досягти за рахунок перенесення ядер соматичних клітин.

Йдеться про два види корів, які мешкають на нагір'ї Тибету. Науковий співробітник Дослідницького інституту тваринництва та ветеринарії Китайської академії сільськогосподарських наук Юй Давей розповів, що фахівці зібрали вушну тканину тварин, а потім у лабораторії створили лінію фібробластів. Згодом їм удалося отримати ембріони клонів за допомогою технології перенесення ядер соматичних клітин.

«Клоновані ембріони трансплантували в сурогатних корів, і після повного терміну вагітності ми отримали вісім клонованих корів», – розповів Юй Давей.

Він додав, що в майбутньому вчені мають намір поєднувати технології клонування із традиційними механізмами розведення худоби. Це дозволить сформувати досконалу генетичну систему та вдосконалити системи захисту та використання ресурсів.

Раніше в Китаї шляхом клонування отримали коня на прізвисько Чжуан Чжуану. Коню зараз сім місяців, і, можливо, він візьме участь в Олімпіаді 2028 року. На той час він підходитиме за віком для вступів. Клон був створений із клітин спортивного жеребця Урсуса, який завоював у різні роки безліч нагород. У компанії, що займалася клонуванням, запевняють, що характеристики клону ті ж, що в оригіналу. Однак йому все одно потрібні тренування.

Раніше стало відомо, що у США вчені вперше успішно клонували коня Пржевальського, який знаходиться під загрозою зникнення. Лоша з’явився на світ 6 серпня в зоопарку Сан-Дієго. Для його клонування використовували заморожені в 1980 році клітини британського жеребця, який народився в 1975 році.

Читайте також: Китай використовує штучний інтелект для шпигунства за американцями – WSJ
Теги: технології вчені Китай тварини наука

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін може створювати паралельну реальність
Які сигнали посилає Путін
20 сiчня, 15:45
Цілком можливий гібридний сценарій у рамках трикутника РФ – Китай – КНДР з атакою на Південну Корею
Чого очікувати від трикутника РФ – Китай – КНДР
17 сiчня, 20:50
Dнаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
3 сiчня, 17:45
Клавіатура від Microsoft матиме новий вигляд
Microsoft пообіцяв користувачам додати нову кнопку на клавіатурі
5 сiчня, 13:08
Товари, зроблені в Росії, не знаходять покупців за кордоном
Росія визнала, що її товари у «дружніх» країнах ніхто не чекає
29 грудня, 2023, 18:14
Уперше з 2021 року компанія Microsoft відновила статус найдорожчої у світі
Компанія Microsoft стала найдорожчою у світі, обійшовши Apple
14 сiчня, 05:15
Президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін
Кулеба: Україна готує телефонну розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна
18 сiчня, 23:10
Румунські фермери вже два тижні перекривають пункти пропуску на румунсько-українському кордоні
Протести румунських фермерів. Китайський слід Сусіди
25 сiчня, 11:00
Київ і його союзники по G7 підтвердили свою точку зору, що справедливий мир повинен поважати територіальну цілісність і суверенітет України
США і союзники провели таємну зустріч з Україною – Bloomberg
9 сiчня, 15:55

HiTech

Китай вперше успішно клонував рідкісний вид тварин
Китай вперше успішно клонував рідкісний вид тварин
Російські хакери атакували сайт президентки Грузії
Російські хакери атакували сайт президентки Грузії
Знищили ворожу «Планету»: ГУР про атаку центру космічної гідрометеорології РФ
Знищили ворожу «Планету»: ГУР про атаку центру космічної гідрометеорології РФ
Хакери атакували провайдера, що забезпечує роботу Кремля
Хакери атакували провайдера, що забезпечує роботу Кремля
Лауреатка літературної премії Японії зізналась, що її роман «писав» ChatGPT
Лауреатка літературної премії Японії зізналась, що її роман «писав» ChatGPT
Українські хакери викачали інформацію про пів тисячі об'єктів Міноборони РФ
Українські хакери викачали інформацію про пів тисячі об'єктів Міноборони РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
307K
На фронті загинув актор Володимир Федінчук
139K
Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз
31K
«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
26K
Росія втрачає найбільшого у світі імпортера зброї – Reuters
22K
Фаріон вчергове різко висловилася про російськомовних українців
19K
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн

Новини

ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua