Китай вперше успішно клонував рідкісний вид тварин

Вчені в КНР вперше клонували тибетських корів, що перебували на межі вимирання

Вчені в Китаї вперше клонували тибетських корів, що перебувають на межі вимирання, повідомляє уряд Тибетського автономного району, зазначає видання China Daily. Цього вдалося досягти за рахунок перенесення ядер соматичних клітин.

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Йдеться про два види корів, які мешкають на нагір'ї Тибету. Науковий співробітник Дослідницького інституту тваринництва та ветеринарії Китайської академії сільськогосподарських наук Юй Давей розповів, що фахівці зібрали вушну тканину тварин, а потім у лабораторії створили лінію фібробластів. Згодом їм удалося отримати ембріони клонів за допомогою технології перенесення ядер соматичних клітин.

«Клоновані ембріони трансплантували в сурогатних корів, і після повного терміну вагітності ми отримали вісім клонованих корів», – розповів Юй Давей.

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Він додав, що в майбутньому вчені мають намір поєднувати технології клонування із традиційними механізмами розведення худоби. Це дозволить сформувати досконалу генетичну систему та вдосконалити системи захисту та використання ресурсів.

Раніше в Китаї шляхом клонування отримали коня на прізвисько Чжуан Чжуану. Коню зараз сім місяців, і, можливо, він візьме участь в Олімпіаді 2028 року. На той час він підходитиме за віком для вступів. Клон був створений із клітин спортивного жеребця Урсуса, який завоював у різні роки безліч нагород. У компанії, що займалася клонуванням, запевняють, що характеристики клону ті ж, що в оригіналу. Однак йому все одно потрібні тренування.

Раніше стало відомо, що у США вчені вперше успішно клонували коня Пржевальського, який знаходиться під загрозою зникнення. Лоша з’явився на світ 6 серпня в зоопарку Сан-Дієго. Для його клонування використовували заморожені в 1980 році клітини британського жеребця, який народився в 1975 році.