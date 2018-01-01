У Португалії розвідника засудили за шпигунство на користь РФ
- Вчора, 23:57
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Фредеріко Карвалью Гіу запідозрили у передачі секретних документів, що стосуються ЄС та НАТО, російському агенту
У Португалії співробітника національної розвідки засудили до 7 років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на португальське інформагентство Lusa.
Фредеріко Карвалью Гіу був заарештований у Римі разом з працівником російських спецслужб у 2016 році.
Вирок винесли на закритому засіданні у Лісабонському кримінальному суді. Обвинуваченого засудили за двома статтями: за шпигунство і за корупцію.
Фредеріко Карвалью Гіу був заарештований у Римі разом з працівником російських спецслужб у 2016 році.
O antigo funcionário do Serviço de Informações e Segurança (SIS) foi condenado por espionagem e corrupção... https://t.co/XLiWzzTdWE— Mais Norte (@maisnortept) 8 лютого 2018 р.
Його запідозрили у передачі секретних документів, що стосуються ЄС та НАТО, російському агенту. Згодом він був екстрадований до Португалії. Водночас Італія відмовилася видати росіянина для суду у Португалії і його видворили в Росію.
Нагадаємо, нещодавно у Латвії затримали російського шпигуна.
Як повідомляв «Главком», в середу в Одесі затримали російського шпигуна.
На початку лютого у Литві заарештували трьох місцевих жителів, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.