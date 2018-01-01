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    У Португалії розвідника засудили за шпигунство на користь РФ

    Фредеріко Карвалью Гіу запідозрили у передачі секретних документів, що стосуються ЄС та НАТО, російському агенту
    У Португалії співробітника національної розвідки засудили до 7 років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на португальське інформагентство Lusa. Фредеріко Карвалью Гіу був заарештований у Римі разом з працівником російських спецслужб у 2016 році. Вирок винесли на закритому
    • Вчора, 23:57
    • Розсилка
    Арештований шпигун
    Фото: Mais Nort
    Арештований шпигун

    Фредеріко Карвалью Гіу запідозрили у передачі секретних документів, що стосуються ЄС та НАТО, російському агенту

    У Португалії співробітника національної розвідки засудили до 7 років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на португальське інформагентство Lusa.

    Фредеріко Карвалью Гіу був заарештований у Римі разом з працівником російських спецслужб у 2016 році.

    Вирок винесли на закритому засіданні у Лісабонському кримінальному суді. Обвинуваченого засудили за двома статтями: за шпигунство і за корупцію.

    Фредеріко Карвалью Гіу був заарештований у Римі разом з працівником російських спецслужб у 2016 році.

    Його запідозрили у передачі секретних документів, що стосуються ЄС та НАТО, російському агенту. Згодом він був екстрадований до Португалії. Водночас Італія відмовилася видати росіянина для суду у Португалії і його видворили в Росію.

    Нагадаємо, нещодавно у Латвії затримали російського шпигуна.

    Як повідомляв «Главком», в середу в Одесі затримали російського шпигуна.

    На початку лютого у Литві заарештували трьох місцевих жителів, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.

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