У Португалії розвідника засудили за шпигунство на користь РФ

Фредеріко Карвалью Гіу запідозрили у передачі секретних документів, що стосуються ЄС та НАТО, російському агенту

У Португалії співробітника національної розвідки засудили до 7 років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на португальське інформагентство Lusa. Фредеріко Карвалью Гіу був заарештований у Римі разом з працівником російських спецслужб у 2016 році. Вирок винесли на закритому



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Фото: Mais Nort Арештований шпигун

Фредеріко Карвалью Гіу запідозрили у передачі секретних документів, що стосуються ЄС та НАТО, російському агенту

У Португалії співробітника національної розвідки засудили до 7 років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на португальське інформагентство Lusa.

Фредеріко Карвалью Гіу був заарештований у Римі разом з працівником російських спецслужб у 2016 році.

Вирок винесли на закритому засіданні у Лісабонському кримінальному суді. Обвинуваченого засудили за двома статтями: за шпигунство і за корупцію.

Фредеріко Карвалью Гіу був заарештований у Римі разом з працівником російських спецслужб у 2016 році.

O antigo funcionário do Serviço de Informações e Segurança (SIS) foi condenado por espionagem e corrupção... https://t.co/XLiWzzTdWE — Mais Norte (@maisnortept) 8 лютого 2018 р.

Його запідозрили у передачі секретних документів, що стосуються ЄС та НАТО, російському агенту. Згодом він був екстрадований до Португалії. Водночас Італія відмовилася видати росіянина для суду у Португалії і його видворили в Росію.

Нагадаємо, нещодавно у Латвії затримали російського шпигуна.

Як повідомляв «Главком», в середу в Одесі затримали російського шпигуна.

На початку лютого у Литві заарештували трьох місцевих жителів, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.