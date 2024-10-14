Україна передає дрони повстанцям-туарегам для боротьби з «вагнерівцями» – Le Monde

Безпілотники дозволяють змінити баланс сил на землі

З літа цього року туареги-повстанці з руху CSP на півночі Малі активно використовують українські безпілотники для боротьби проти малійської хунти та ПВК «Вагнер». Цю «стриману, але рішучу підтримку» їм надає Київ, повідомляє Le Monde.

Як зазначає видання, допомага з безпілотниками дозволяє змінити баланс сил на землі. Так, кілька днів тому БпЛА атакували військовий табір у Гундамі, розташований у регіоні Тімбукту, там якраз перебувають підрозділи вагнерівців. За даними CSP, внаслідок атаки вдалося ліквідувати щонайменше дев'ятьох найманців.

«Оперативна співпраця між українською військовою розвідкою та повстанцями CSP почалася на початку 2024 року», – йдеться в матеріалі.

Як зазначає Le Monde, кілька повстанців вирушили до України для навчання з виготовлення та використання БпЛА. Також в Сахель їздили українські фахівці.

Однак лідери повстанців заперечують українське походження дронів, розповідаючи, що придбали їх на чорному ринку у Лівії. «Це дає нам змогу краще відстежувати переміщення противника та завдавати йому ударів з повітря. Це може змінити все», – підсумував командир CSP.

Нагадаємо, повстанці-туареги з руху CSP-PSD оприлюднили фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК «Вагнера» в африканській країні Малі. Як стало відомо, бій відбувся в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром 25 та 26 липня. Повстанці-туареги вбили й поранили близько 20 «вагнерів».

Згодом повстанці-туареги з угруповання CSP-DPA висловили несподівану пропозицію. Вони заявили про готовність передати Україні полонених вагнерівців як жест підтримки та солідарності у боротьбі проти російської агресії.

До слова, за рік після смерті ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина чисельність ПВК «Вагнер» скоротилася вдесятеро. Залишки перебувають у Білорусі та в Африці.