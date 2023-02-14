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У Росії сьогодні помічена дивна активність літаків «судного дня»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії сьогодні помічена дивна активність літаків «судного дня»
фото ілюстративне

Ймовірно був демонстраційних зліт «присвячений» до вже дев'ятої зустрічі на авіабазі «Рамштайн»

У небі над Росією сьогодні була помічена доволі дивна активність російської спеціальної авіації, яка знаходиться у прямому підпорядкуванні апарату міноборони РФ. Про це повідомляє Defense Express.

Зокрема одразу чотири спеціальних літаки, з яких два належать до повітряних пунктів Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН (модифікація для збору інформації за програмою «Відкрите небо») та, як згодом виявилось, два Ту-154 злетіли з аеродрому «Чкаловський» у Москві у напрямі Архангельська, але повернули назад.

Ту-214ПУ-СБУС – є спеціальною модернізацією Ту-204, його призначення – бути повітряним командним пунктом. Тобто містити у собі весь комплекс засобів для керування військами у небі, для чого машина оснащена потужними засобами зв'язку. Фактично це такий самий літак «судного дня», як й спеціалізований «путінський» Ил-80, який хотіли показати на 9 травня минулого року, але не склалось.

Більше того, Ту-214ПУ-СБУС відрізняється тим, що може працювати у режимі ретранслятора та забезпечувати стійкий зв'язок між різними командними пунктами у випадку «нештатних ситуацій», коли інші засоби зв'язку не працюють. Водночас політ одразу двох таких літаків RA-64529 та RA-64530 виглядає доволі дивним.

Зазначається, що Ту-214ОН під реєстраційним номером RF-64525 фактично є повітряним комплексом розвідки, при цьому, як оптичної, так й радіотехнічної. Але за декілька місяців до вторгнення в Україну 18 грудня 2021 року РФ офіційна вийшла з договору «про відкрите небо».

У Росії сьогодні помічена дивна активність літаків «судного дня» фото 1

Щодо Ту-154 з реєстраційним номером RA-85843, то відомо, що до 2020 році він перебував не у льотному стані сім років. Призначення цього літака, скоріш за все, залишилось без змін у вигляді пасажирського борту. Але, як згодом виявилось, у груповому польоті брало участь не чотири борти, а п'ять, вже перед посадкою у Москві транспондер увімкнув ще один Ту-154 (RA-85563). Й цей літак взагалі вкрай відомий через те, що у 2011 році після багаторічної перерви у польотах ледь не розбився через відмову керування. Офіційною причиною аварійної ситуації стало те, що бортовий інженер помилився у приєднанні автоматичної системи керування до бортової системи живлення літака.

У Росії сьогодні помічена дивна активність літаків «судного дня» фото 2

«З огляду на все, можливо зробити припущення, що відбувся тренувальний політ спеціалізованого авіазагону, але його проведення було максимально демонстраційним. А показушність, вочевидь, була «присвячена» до вже дев'ятої зустрічі на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, – зазначає видання.

Нагадаємо, раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі за підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн» назвав найбільшу загрозу для України з боку РФ.

Теги: окупанти росія війна

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