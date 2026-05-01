Росіянин Таланкін загубив свій Оскар за фільм «Містер Ніхто проти Путіна»

Павло Таланкін отримав Оскар за свою роботу над фільмом «Містер Ніхто проти Путіна»

В аеропорту росіянина змусили здати статуетку Оскара до багажу

Оскар за фільм «Містер Ніхто проти Путіна» зник в аеропорту Нью-Йорку. Його загубив співавтор стрічки росіянин Павло Таланкін. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Як відомо, «Оскар» росіянина Павла Таланкіна за фільм «Містер Ніхто проти Путіна» зник під час його перельоту з Міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді у Нью-Йорку до Франкфурта рейсом Lufthansа, що у Німеччині.

Перед посадкою росіянина змусили здати статуетку до багажу. Співробітники Адміністрації транспортної безпеки США (TSA) пояснили росіянину, що вага статуетки перевищує норму та може становити загрозу безпеці у літаку під час польоту.

Девід Боренштейн відреагував на загублений Оскар, який отримав його фільм фото: Іnstagram.com/davborenstein

Інцидент прокоментував автор фільму «Містер Ніхто проти Путіна» Девід Боренштейн в Instagram. «В аеропорту агент TSA зупинив Таланкіна і сказав йому, що «Оскар» може бути використаний як зброя. У Павла не було сумки для статуетки, тому «Оскар» поклали у коробку і помістили у багажний відсік літака. Вона так і не прибула до Франкфурта», – розповів режисер.

Оскар за фільм «Містер Ніхто проти Путіна» зник в аеропорту Нью-Йорку фото: Іnstagram.com/davborenstein

На допис Девіда Боренштейн відреагувала німецька авіакомпанія Lufthansa, якою летів Таланкін. Там заявили, що роблять все можливе, щоб швидше знайти статуетку Оскара.

Напередодні Павло Таланкін, який отримав Оскар за свою роботу та роль у фільмі «Містер Ніхто проти Путіна», освятив свою нагороду в церкві. Свій «трофей» Павло Таланкін приніс до церкви Парижу в авосьці. Павло Таланкін прийшов на службу протоієрея Олексія Умінського, якого попросив освятити його Оскар.

Нагадаємо, найкращим документальним фільмом» на Оскарі-2026 було обрано документальну датсько-чеську стрічку «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російських школах. До слова, на сцені з'явився один з авторів фільму, який заговорив на сцені «Оскара» російською мовою.