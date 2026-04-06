Скільки РФ втратила доходів через удари України по нафтових терміналах? Дані FT

Усть-Луга, яка відповідає приблизно за 8% світових поставок нафти, після атак зафіксувала падіння експорту приблизно на 70%

П’ять українських ударів по портах Приморськ і Усть-Луга в період із 23 до 29 березня призвели до втрати російськими нафтовими експортерами приблизно $970 млн доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Financial Times.

Ці два порти забезпечують понад 40% морського експорту сирої нафти з Росії. Зокрема, у Приморську внаслідок атак було знищено нафту на суму близько $200 млн, повідомив західний чиновник із питань безпеки.

Усть-Луга, яка відповідає приблизно за 8% світових поставок нафти, після атак зафіксувала падіння експорту приблизно на 70% протягом останнього тижня березня, свідчать дані Argus.

На тлі цього деякі держави закликали Україну зменшити інтенсивність ударів, щоб не посилювати тиск на енергетичні ринки, які й без того зазнають потрясінь через закриття Ормузької протоки. Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий припинити атаки лише за умови припинення Росією війни проти України.

Нагадаємо, удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти. «Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці», – йдеться у повідомленні керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

До слова, Росія має серйозні труднощі із захистом своєї інфраструктури від українських далекобійних ударів через обмежені можливості протиповітряної оборони та великі масштаби об’єктів.