Микола Борцов помер у віці 77 років у своєму будинку в місті Лебедяні

У 2021 році статки депутата складали 550 мільйонів доларів

Депутат Держдуми від путінської партії «Единая Россия» Микола Борцов помер у віці 77 років у своєму будинку в місті Лебедяні, що у Липецькій області РФ. Одного з найбагатших російських депутатів поховають в Москві. Про це повідомляє видання Meduza.

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Микола Борцов від 2003 року працював у п'яти скликаннях російського парламенту. Входив у думський комітет у справах національностей.

Борцов входив до списку найбагатших росіян за версією Forbes. У 2021 році журнал оцінював його статки в 550 мільйонів доларів.

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Основним капіталом Борцова є кошти, отримані після того, як він та його партнери продали корпорації PepsiCo 75,5% акцій комбінату соків «Лебедянський», який відомий за брендом «Фруктовий сад».

У 2021 році Forbes включив Борцова до рейтингу 100 російських державних службовців із найвищими доходами. Тоді його доходи оцінили у понад 800 мільйонів рублів на рік.

Через підтримку повномасштабного російського вторгнення в Україну Микола Борцов перебував під санкціями США та інших західних країн.

В Україні Борцова, як і ще кількох депутатів Держдуми, заочно засудили до 15 років позбавлення волі за визнання так званих ДНР та ЛНР.

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Довибори до Думи по одномандатному округу, по якому обрали Миколу Борцова, відбудуться у вересні цього року.

Раніше стало відомо, що у Росії хочуть створити нейромережу, яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінку одіозного політика, який ненавидів Україну та помер 6 квітня 2022 року, Володимира Жириновського.

Нагадаємо, відомий російський пропагандист Едуард Багіров помер у віці 47 років.