Помер один із найбагатших депутатів Держдуми, в Україні його засудили до 15 років ув’язнення
У 2021 році статки депутата складали 550 мільйонів доларів
Депутат Держдуми від путінської партії «Единая Россия» Микола Борцов помер у віці 77 років у своєму будинку в місті Лебедяні, що у Липецькій області РФ. Одного з найбагатших російських депутатів поховають в Москві. Про це повідомляє видання Meduza.
Микола Борцов від 2003 року працював у п'яти скликаннях російського парламенту. Входив у думський комітет у справах національностей.
Борцов входив до списку найбагатших росіян за версією Forbes. У 2021 році журнал оцінював його статки в 550 мільйонів доларів.
Основним капіталом Борцова є кошти, отримані після того, як він та його партнери продали корпорації PepsiCo 75,5% акцій комбінату соків «Лебедянський», який відомий за брендом «Фруктовий сад».
У 2021 році Forbes включив Борцова до рейтингу 100 російських державних службовців із найвищими доходами. Тоді його доходи оцінили у понад 800 мільйонів рублів на рік.
Через підтримку повномасштабного російського вторгнення в Україну Микола Борцов перебував під санкціями США та інших західних країн.
В Україні Борцова, як і ще кількох депутатів Держдуми, заочно засудили до 15 років позбавлення волі за визнання так званих ДНР та ЛНР.
Довибори до Думи по одномандатному округу, по якому обрали Миколу Борцова, відбудуться у вересні цього року.
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