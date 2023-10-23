Росія у вогні. Нова фотозона на Хрещатику

Кияни та гості столиці можуть сфотографуватися на фоні Росії, розділеної на частини

«Чесно» встановив нову марку, яка відображає як сподівання українців на деколонізацію росії та падіння «тюрми народів»

Рух «Чесно» встановив нову марку-фотозону біля будівлі Київської міської державної адміністрації в центрі Києва. На ній зображено мапу Росії, розділену на частини. Тепер кожен охочий може взяти участь у реформуванні імперії зла.

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Попередню марку «Путін у Гаазі», яку громадська організація представила 9 травня, на жаль, було пошкоджено.

«Чесно» встановив нову марку, яка відображає як сподівання українців на деколонізацію росії та падіння «тюрми народів», так і ілюструє сценарії прогнозів щодо завершення війни. Нещодавно ПАРЄ визнала росію диктатурою і наголосила, що відновлення демократії в РФ відповідає інтересам насамперед народу країни. У Верховній Раді вже працює ТСК, яка напрацьовує держполітику щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ. Тобто, РФ – фактично імперія, яка через імперські амбіції воює з сусідніми державами. Як знаємо з історії – розпад імперій неминучий», – зазначає очільниця Руху «Чесно» Віта Думанська.

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Першу марку під назвою «Бавовна на Кримському мосту» встановили 24 серпня 2022 року в рамках виставки «Інфоспротив».

Восени того ж року, після вибухів на Кримському мосту, фотозона неабияк розлютила російських пропагандистів. Мовляв, «києвская власть» підготувалась і відзначила подію в самому центрі Києва.

Згодом вийшла нова марка – «Бавовна над кремлем». Як і у випадку з мостом, бавовна над Кремлем уже сталася, тож тепер рух «Чесно» «пророкує» падіння росії.

Нагадуємо, що матеріали виставки «Інфоспротив» усі охочі можуть переглянути в онлайн-форматі в Музеї агітації та політичного трешу Руху «Чесно».