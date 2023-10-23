Росія у вогні. Нова фотозона на Хрещатику
«Чесно» встановив нову марку, яка відображає як сподівання українців на деколонізацію росії та падіння «тюрми народів»
Рух «Чесно» встановив нову марку-фотозону біля будівлі Київської міської державної адміністрації в центрі Києва. На ній зображено мапу Росії, розділену на частини. Тепер кожен охочий може взяти участь у реформуванні імперії зла.
Попередню марку «Путін у Гаазі», яку громадська організація представила 9 травня, на жаль, було пошкоджено.
«Чесно» встановив нову марку, яка відображає як сподівання українців на деколонізацію росії та падіння «тюрми народів», так і ілюструє сценарії прогнозів щодо завершення війни. Нещодавно ПАРЄ визнала росію диктатурою і наголосила, що відновлення демократії в РФ відповідає інтересам насамперед народу країни. У Верховній Раді вже працює ТСК, яка напрацьовує держполітику щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ. Тобто, РФ – фактично імперія, яка через імперські амбіції воює з сусідніми державами. Як знаємо з історії – розпад імперій неминучий», – зазначає очільниця Руху «Чесно» Віта Думанська.
Першу марку під назвою «Бавовна на Кримському мосту» встановили 24 серпня 2022 року в рамках виставки «Інфоспротив».
Восени того ж року, після вибухів на Кримському мосту, фотозона неабияк розлютила російських пропагандистів. Мовляв, «києвская власть» підготувалась і відзначила подію в самому центрі Києва.
Згодом вийшла нова марка – «Бавовна над кремлем». Як і у випадку з мостом, бавовна над Кремлем уже сталася, тож тепер рух «Чесно» «пророкує» падіння росії.
Нагадуємо, що матеріали виставки «Інфоспротив» усі охочі можуть переглянути в онлайн-форматі в Музеї агітації та політичного трешу Руху «Чесно».
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