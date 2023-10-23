Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія у вогні. Нова фотозона на Хрещатику

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Росія у вогні. Нова фотозона на Хрещатику
Кияни та гості столиці можуть сфотографуватися на фоні Росії, розділеної на частини
фото: рух «Чесно»

«Чесно» встановив нову марку, яка відображає як сподівання українців на деколонізацію росії та падіння «тюрми народів»

Рух «Чесно» встановив нову марку-фотозону біля будівлі Київської міської державної адміністрації в центрі Києва. На ній зображено мапу Росії, розділену на частини. Тепер кожен охочий може взяти участь у реформуванні імперії зла.

Попередню марку «Путін у Гаазі», яку громадська організація представила 9 травня, на жаль, було пошкоджено. 

«Чесно» встановив нову марку, яка відображає як сподівання українців на деколонізацію росії та падіння «тюрми народів», так і ілюструє сценарії прогнозів щодо завершення війни. Нещодавно ПАРЄ визнала росію диктатурою і наголосила, що відновлення демократії в РФ відповідає інтересам насамперед народу країни. У Верховній Раді вже працює ТСК, яка напрацьовує держполітику щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ. Тобто, РФ – фактично імперія, яка через імперські амбіції воює з сусідніми державами. Як знаємо з історії – розпад імперій неминучий», – зазначає очільниця Руху «Чесно» Віта Думанська. 

Першу марку під назвою «Бавовна на Кримському мосту» встановили 24 серпня 2022 року в рамках виставки «Інфоспротив».

Росія у вогні. Нова фотозона на Хрещатику фото 1

Восени того ж року, після вибухів на Кримському мосту, фотозона неабияк розлютила російських пропагандистів. Мовляв, «києвская власть» підготувалась і відзначила подію в самому центрі Києва. 

Згодом вийшла нова марка – «Бавовна над кремлем». Як і у випадку з мостом, бавовна над Кремлем уже сталася, тож тепер рух «Чесно» «пророкує» падіння росії.

Нагадуємо, що матеріали виставки «Інфоспротив» усі охочі можуть переглянути в онлайн-форматі в Музеї агітації та політичного трешу Руху «Чесно». 

Теги: росія Київ фото

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командувач ЧФ Росії, посаду якого обіймав адмірал Віктор Соколов
У ВМС України пояснили, як втрата командувача вплине на діяльність Чорноморського флоту РФ
25 вересня, 22:59
Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення
Контрнаступ ЗСУ: українські сили мають успіх у трьох районах
4 жовтня, 07:29
Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства
СБУ по гарячих слідах затримала агентів РФ, які скоригували удар по Києву (фото)
27 вересня, 10:22
У Києві сталася бійка за участю нардепів
У Києві сталася бійка за участю нардепів
5 жовтня, 15:50
Болгарія не імпортує газ з РФ для власних потреб, однак є важливим маршрутом для поставок у країни Європи
Болгарія ввела податок на транзит російського газу. Угорщина обурена
14 жовтня, 10:20
Москва направить понад 60 млрд рублів на розвиток власної безпілотної бази
Росія спрямує понад $600 млн на власне виробництво безпілотників
16 жовтня, 21:14
Подробиць про те, якого типу були безпілотники і звідки прилетіли в повітряний простір РФ, не повідомляється
Невідомі безпілотники паралізували роботу аеропорту у російській Астрахані
10 жовтня, 18:00
Українські воїни взяли у полон командира добробату армії РФ (відео)
Українські воїни взяли у полон командира добробату армії РФ (відео)
9 жовтня, 21:08
Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці
Росіяни вночі тероризували Україну «шахедами» та ракетами: Ситуація в регіонах
16 жовтня, 11:02

Новини

Росія у вогні. Нова фотозона на Хрещатику
Росія у вогні. Нова фотозона на Хрещатику
Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік
Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік
Відкриття Київського кінофестивалю «Молодість» обурило українських митців
Відкриття Київського кінофестивалю «Молодість» обурило українських митців
На Київщині лунатимуть вибухи: влада закликає зберігати спокій
На Київщині лунатимуть вибухи: влада закликає зберігати спокій
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
На залізничній колії в Києві загинула людина
На залізничній колії в Києві загинула людина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Три країни готові платити українцям за повернення додому
9156
Демограф пояснив, навіщо молодь мобілізують на війну
5133
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4419
Окупанти будують підземні міста під Токмаком: у чому їхня особливість
3656
Окупанти штурмують Авдіївку на техніці 1932 року (відео)
3013
Нові російські дрони атакували Київщину

Новини

Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО
Сьогодні, 13:06
ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:52
Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні, 04:55
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
Сьогодні, 04:30
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту