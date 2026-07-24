У рідному місті Гітлера дитина знайшла поховання 120 людей

Археологи розкопали дев'ять братських могил із рештками молодих чоловіків

У Браунау-на-Інні в Австрії після випадкової знахідки дівчинки археологи виявили останки 120 людей. Попередньо їх датують періодом Французьких революційних війн кінця XVIII – початку XIX століття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Людську кістку дівчинка знайшла ще в березні під час гри на будівельному майданчику. Її мати викликала поліцію, яка передала знахідку археологам для дослідження.

Під час розкопок фахівці виявили дев'ять братських могил площею близько 150 кв. м. У них були останки 120 людей, більшість із яких, за попередніми оцінками, були чоловіками віком від 15 до 25 років. Мертві лежали у братських могилах без будь-якого помітного порядку, однак у одного із загиблих знайшли сліди ампутації гомілки незадовго до смерті.

Керівниця проєкту Міхаела Біндер навіть назвала знахідку «унікальною у всій Центральній Європі». «Їх просто кидали туди. Ми не маємо жодних припущень щодо того, як вони померли. Вогнепальних поранень немає. Однак одному чоловікові ампутували гомілку незадовго до смерті», – розповіла Міхаела Біндер.

Експерти припускають, що поховання може походити з часів Французьких революційних війн (1792–1815). Не виключено, що це останки солдатів, які померли у військовому шпиталі або польовому таборі.

Браунау-на-Інні (Braunau am Inn) – це невелике місто в Австрії, яке відоме у світі перш за все як місце народження Адольфа Гітлера. Він народився там 20 квітня 1889 року.

Нагадаємо, у липні на території колишнього села Воля Островецька Ковельського району Волинської області під час ексгумаційних робіт виявили рештки 32 людей, загиблих у роки Другої світової війни. Разом із людськими останками знайшли особисті речі, зокрема обручки, натільні хрестики, намистини, ґудзики та маленькі ікони.