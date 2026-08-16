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Сили оборони вдарили по російському виробнику ракетного палива

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Сили оборони вдарили по російському виробнику ракетного палива
Підприємство забезпечує потреби російської армії
фото: росЗМІ (ілюстративне)

Після удару по «Комбінату Кам'янському» у Ростовській області на території підприємства спалахнула пожежа

У ніч на 16 серпня Сили оборони України завдали удару по підприємству російського воєнно-промислового комплексу «Комбінат Кам'янський» у Каменськ-Шахтинському Ростовської області РФ. На території об'єкта зафіксовано пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Комбінат Кам'янський» має важливе значення для російського оборонно-промислового комплексу. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С». Також його продукція використовується для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження і безпосередньо забезпечує потреби російських збройних сил. Наразі остаточні результати удару уточнюються.

Зазначимо, що країна уже завдавала ударів по цьому підприємству наприкінці 2024 року.

Крім того, Генштаб підтвердив результати попередніх атак на інші важливі об'єкти російської промисловості. Зокрема, після ураження 10 серпня Центральної газофракціонуючої установки №1 зупинилося підприємство «Запсибнефтехим» у Тобольську Тюменської області.

Це один із найбільших нафтохімічних комплексів РФ, який займається переробкою вуглеводневої сировини та виробництвом полімерної й іншої нафтохімічної продукції. Підприємство має значення, зокрема, для забезпечення потреб російського ВПК.

Також підтверджено результати удару 11 серпня по нафтопереробному заводу «Орскнефтеоргсинтез» в Орську Оренбурзької області. Там було уражено установку гідрокрекінгу, установки первинної переробки нафти, а також установку вторинної перегонки легких нафтових фракцій.

«Орскнефтеоргсинтез» виробляє, зокрема, бензин, дизельне та авіаційне пальне і мазут. Продукція заводу використовується для потреб російських збройних сил та воєнно-промислового комплексу.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по позиціях російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Українські військові уразили стартові позиції та місце дислокації.

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Теги: росія росіяни російська ракета ЗСУ Генштаб війна

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