У Карпатах прикордонники виявили рештки двох людей

Поряд з останками лежали документи чоловіка, якого затримували за незаконний перетин кордону

Минулої ночі військовослужбовці відділення прикордонної служби «Велятино» Мукачівського загону виявили рештки людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, через диких тварин, був пошкоджений та неповний. Причину загибелі встановлюватимуть експерти. Про виявлення решток людини прикордонники поінформували співробітників поліції.

Наряд натрапив на фрагменти людського скелета, який, ймовірно, через диких тварин, був пошкоджений фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Поряд з людськими кістками прикордонний наряд знайшов фрагменти одягу, документи, камуфльований рюкзак та сумку. Документи належали 36-річному уродженцю Луганської області, якого прикордонники затримували у листопаді 2023 року. Тоді за спробу незаконно потрапити в Румунію Хустський районний суд присудив йому штраф.

Крім цього, днями людський скелет виявили в горах також прикордонники відділу «Шибени» (Івано-Франківська область). Жодних документів, які б дозволили ідентифікувати цю особу, не було. За цим фактом прикордонники також поінформували співробітників Національної поліції.

Нагадаємо, правоохоронці затримали працівника підрозділу «Локомотивне депо Мукачево» регіональної філії «Львівська залізниця», який за гроші «підвозив» ухилянтів в кабіні машиніста тепловоза до державного кордону.

До слова, столичні правоохоронці затримали киянина, який за $8 тис. організовував для військовозобов’язаних перетин кордону з Румунією через річку Тиса.