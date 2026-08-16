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Україна вивела з ладу сім із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна вивела з ладу сім із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries
Наслідки одного з ударів по логістичному центру Wildberries
фото: Exilenova+

Після атаки безпілотників припинив роботу найбільший за площею склад компанії у Коледіно

Після нічної атаки на Підмосков’я з десяти найбільших у Росії логістичних центрів Wildberries у строю залишаються лише три. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

За даними Міноборони, у ніч на 16 серпня після масштабної атаки безпілотників на Московську область припинив роботу логістичний вузол Wildberries, розташований в індустріальному парку «Коледіно». У відомстві зазначили, що цей об'єкт був найбільшим складом Wildberries за площею – територія комплексу становить близько 250 тис. кв. м.

Крім того, після нічної атаки припинив роботу склад компанії у Домодєдово Московської області. У Міноборони наголосили, що російська логістична система дедалі сильніше відчуває наслідки війни, яку РФ розв'язала проти України.

Нагадаємо, раніше під ударом опинилася й цифрова інфраструктура Wildberries. Фахівці спільноти Cyber Corps провели масштабну кібератаку на російський маркетплейс, яка тривала 10–11 серпня. Унаслідок операції виникли перебої в роботі низки сервісів компанії. Про це повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України.

Попри високий рівень захисту цифрової інфраструктури Wildberries, кіберфахівцям вдалося порушити роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів. Також була частково дестабілізована платіжна інфраструктура та суттєво зросло навантаження на контакт-центри компанії.

Серія ударів по логістичній інфраструктурі Wildberries уже призвела до значних втрат компанії. За оцінкою DataInsight, маркетплейс втратив близько третини своїх складських потужностей, а прямі збитки оцінювали у 147–223 млрд рублів. З урахуванням демонтажу пошкоджених об'єктів, вивезення відходів та рекультивації територій сума може сягнути 278 млрд рублів.

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Теги: Wildberries росія росіяни Україна війна Міноборони

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