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У Росії батьки окупанта похоронили чуже тіло, щоб отримати «гробові» (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії батьки окупанта похоронили чуже тіло, щоб отримати «гробові» (відео)
Росіяни поховали невідомо кого, щоб отримати гроші
фото з відкритих джерел

Батьки дізналися, що син у полоні, проте повертати його не збираються

У Росії батьки військовослужбовця, котрий вирушив воювати в Україну, поховали чуже тіло, щоб отримати виплати за його «загибель». Коли ж син знайшовся в полоні в Україні, вони відмовилися робити бодай щось його для його визволення, аби не повертати отримані гроші. Про це в ефірі телеканалу «Freedom» розповів російський журналіст Тимур Олевський. Відповідну скаргу до російської прокуратури написала сестра полоненого.

«Пише сестра полоненого російського солдата, який перебуває в українському полоні. Вона пише в прокуратуру – і це не схоже на скаргу, а схоже на крик про допомогу, – що батьки солдата отримали гробові гроші за те, що він загинув, за фальшивою, по суті, процедурою отримання результатів ДНК-експертизи, тому що її взагалі ніхто не проводив. Це була просто формальність, її мали проводити, їм навіть результатів не дали», – розповідає журналіст.

Попри відсутність доказів смерті російського окупанта, його батьки влаштували похорон та вже отримали обіцяні «гробові» виплати.

«Їм привезли чиєсь тіло, вони його поховали, отримали гроші, а потім солдат знайшовся. Він виявився живим і перебуває в полоні. А вони не намагаються зробити нічого з цим, не звертаються до міністерства оборони, щоб уточнити його долю та витягнути його з полону, тому що пояснюють, що гроші вже отримані, і назад їх повертати вони не збираються», – говорить Олевський.

За його словами, у своїй скарзі сестра окупанта просить повернути брата з полону, адже батьки не зацікавлені у поверненні сина і не збираються робити жодних дій для того, щоб його витягнути.

«Сестра просить: врятуйте мого брата, бо батьки не збираються робити взагалі нічого. Вони вже отримали гроші, вже, мабуть, купили білу «Ладу» чи не знаю, що вони на ці гроші купили. Гроші отримані – є син, нема сина , нехай сидить. А кого ми поховали, пише вона у цій скарзі, ми не знаємо», – констатує журналіст.

І такі випадки у Росії – не поодинокі. Видання «Медуза» днями опублікувало кілька звернень росіян до органів прокуратури, пов'язаних із так званою «спеціальною військовою операцією». Серед них – практично ідентична скарга дівчини російського солдата.

«Я дівчина військовослужбовця. Він у серпні 2021 року уклав контракт. 14.02.2022 відбув, як передбачалося, на навчання. 23.02.2022 востаннє вийшов на зв'язок і повідомив, що їм наказано йти в наступ. Більше місяця ми дзвонили до частини, до міністерства оборони, і нам постійно повідомляли, що він живий і з ним усе гаразд. 08.04.2022 без пояснення причин у батьків у частині взяли ДНК, а 13.04.2022 в обід повідомили, що 15.04.2022 відбудеться похорон», – пише росіянка.

Нагадаємо, останнім часом перехоплення СБУ свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це з родичами.

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Теги: полон гроші окупанти похорон росія

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