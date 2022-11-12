Шольц анонсував новий пакет санкцій ЄС проти Ірану

ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Ірану вже наступного тижня

Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються для ударів по Україні та вбивають мирне населення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за запровадження нового пакету санкцій Європейського союзу проти Ірану наступного тижня. Про це він сказав у відеоролику, опублікованому в Twitter.

«Європейський союз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво», – заявив Шольц.

Крім цього, канцлер Німеччини нагадав, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовуються для ударів по Україні та вбивають мирне населення.

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«Ми повинні звертати увагу і вживати заходів, коли порушуються права людини. Ми є свідками сміливої боротьби іранців за більшу свободу і справедливість і жорстокого насильства проти них. Санкції – це один зі способів, за допомогою якого ми посилюємо тиск на режим», – додав канцлер.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

За даними ЗМІ, Росія відправила в Іран €140 млн готівкою та передала захоплену західну зброю в обмін на дрони-камікадзе.