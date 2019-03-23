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    У світі

    У Росії голий пасажир зірвав відправлення авіарейсу

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    Через інциндент літак затримався на 15 хвилин - У Росії голий пасажир зірвав відправлення авіарейсу
    Через інциндент літак затримався на 15 хвилин

    Чоловік вибіг до трапу під час посадки на рейс «Уральських авіаліній» до Сімферополя

    У московському аеропорту Домодєдово в РФ у суботу, 23 березня, роздягнений чоловік спробував проникнути в літак, через що посадку призупинили і викликали поліцію. Про це повідомляє РІА Новости.

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    Відзначається, що чоловік вибіг до трапу під час посадки на рейс «Уральських авіаліній» до Сімферополя.

    «Під час посадки на літак (посадка здійснювалася по телетрапу) цей чоловік роздягнувся і побіг повз співробітників галереєю до телетрапу. Посадку призупинили, чоловіка затримали і викликали поліцію. До літака він не добіг», - сказав очевидець.

    За його словами, інцидент стався о 6:55 за місцевим часом. Через подію літак затримався на 15 хвилин.

    Раніше в Лондоні пілот поліз у літак через вікно і потрапив на відео. А пасажир з Індії, який уперше подорожував повітряним транспортом, намагався відкрити двері літака, сплутавши їх із туалетом.

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