У Росії голий пасажир зірвав відправлення авіарейсу



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Через інциндент літак затримався на 15 хвилин

Чоловік вибіг до трапу під час посадки на рейс «Уральських авіаліній» до Сімферополя

У московському аеропорту Домодєдово в РФ у суботу, 23 березня, роздягнений чоловік спробував проникнути в літак, через що посадку призупинили і викликали поліцію. Про це повідомляє РІА Новости.

Відзначається, що чоловік вибіг до трапу під час посадки на рейс «Уральських авіаліній» до Сімферополя.

«Під час посадки на літак (посадка здійснювалася по телетрапу) цей чоловік роздягнувся і побіг повз співробітників галереєю до телетрапу. Посадку призупинили, чоловіка затримали і викликали поліцію. До літака він не добіг», - сказав очевидець.

За його словами, інцидент стався о 6:55 за місцевим часом. Через подію літак затримався на 15 хвилин.

Раніше в Лондоні пілот поліз у літак через вікно і потрапив на відео. А пасажир з Індії, який уперше подорожував повітряним транспортом, намагався відкрити двері літака, сплутавши їх із туалетом.