У Росії істерика: дитячий майданчик пофарбовано у кольори українського прапора (фото)

У Росії почастішали скандали через жовто-сині кольори, які з'являлися на бордюрах

Близько місяця тому мешканці Волгодонську сперечалися з приводу бордюрів, пофарбованих у синьо-жовті кольори

Мешканець Волгодонську Ростовської області Росії виніс у публічну площину обурення тим, що місцевий дитячий майданчик на вулиці Дружби, 6, пофарбовано у жовто-сині кольори. Про це пише видання «Блокнот Волгодонска».

Чоловік помітив свіжопофарбований дитячий майданчик і задався питанням – невже в керуючих компаніях немає інших фарб. Мовляв, ця кольорова гама дуже нагадала йому прапор України.

«Нещодавно була ситуація з бордюрами. У нас у місті немає фарби з іншими кольорами чи як це називається? У країні таке становище, а вони фарбують дитячий майданчик у кольори українського прапора. Ну, чесно, просто неприємно на такі моменти дивитися», – написав чоловік до редакції російського сайту і доповнив своє невдоволення відповідними світлинами.





Нагадаємо, що близько місяця тому мешканці Волгодонську сперечалися з приводу бордюрів, пофарбованих у синьо-жовті кольори. Не минуло й доби після виходу публікації, як у дворах Волгодонську люди з пензликами в руках зафарбували жовто-синій колір і замість нього нанесли фарби з російського триколору.

Варто зазначити, що в Росії раніше були помічені скандали через жовто-сині бордюри. Наприкінці квітня таке сталося у Єкатеринбурзі. Тамтешні містяни помітили прибиральницю, яка пофарбувала бордюри у кольори прапора України. Після публікації у ЗМІ всі бордюри стали синіми.

Нагадаємо, що в Україні триває 123-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.