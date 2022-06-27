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  4. У Росії істерика: дитячий майданчик пофарбовано у кольори українського прапора (фото)
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    Соціум

    У Росії істерика: дитячий майданчик пофарбовано у кольори українського прапора (фото)

    У Росії почастішали скандали через жовто-сині кольори, які з'являлися на бордюрах - У Росії істерика: дитячий майданчик пофарбовано у кольори українського прапора (фото)
    У Росії почастішали скандали через жовто-сині кольори, які з'являлися на бордюрах
    фото: bloknot-volgodonsk.ru

    Близько місяця тому мешканці Волгодонську сперечалися з приводу бордюрів, пофарбованих у синьо-жовті кольори

    Мешканець Волгодонську Ростовської області Росії виніс у публічну площину обурення тим, що місцевий дитячий майданчик на вулиці Дружби, 6, пофарбовано у жовто-сині кольори. Про це пише видання «Блокнот Волгодонска».

    Чоловік помітив свіжопофарбований дитячий майданчик і задався питанням – невже в керуючих компаніях немає інших фарб. Мовляв, ця кольорова гама дуже нагадала йому прапор України.

    «Нещодавно була ситуація з бордюрами. У нас у місті немає фарби з іншими кольорами чи як це називається? У країні таке становище, а вони фарбують дитячий майданчик у кольори українського прапора. Ну, чесно, просто неприємно на такі моменти дивитися», – написав чоловік до редакції російського сайту і доповнив своє невдоволення відповідними світлинами.

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    У Росії істерика: дитячий майданчик пофарбовано у кольори українського прапора (фото)
    У Росії істерика: дитячий майданчик пофарбовано у кольори українського прапора (фото)


    Нагадаємо, що близько місяця тому мешканці Волгодонську сперечалися з приводу бордюрів, пофарбованих у синьо-жовті кольори. Не минуло й доби після виходу публікації, як у дворах Волгодонську люди з пензликами в руках зафарбували жовто-синій колір і замість нього нанесли фарби з російського триколору.

    Варто зазначити, що в Росії раніше були помічені скандали через жовто-сині бордюри. Наприкінці квітня таке сталося у Єкатеринбурзі. Тамтешні містяни помітили прибиральницю, яка пофарбувала бордюри у кольори прапора України. Після публікації у ЗМІ всі бордюри стали синіми.

    Нагадаємо, що в Україні триває 123-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії істерика: дитячий майданчик пофарбовано у кольори українського прапора (фото)