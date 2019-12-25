Стали відомі деталі нападу школяра з молотком на вчительку



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Учень хотів помститися за погані оцінки

Учень дев’ятого класу школи №24 в Єкатеринбурзі (Росія) напав з ножем і молотком на вчительку російської мови і літератури за гаражами по дорозі на заняття.

Такі деталі розповів однокласник підлітка, повідомляється в Telegram-каналі видання «Підйом».

Співрозмовник порталу повідомив, що після того, що сталося завуч розповів школярам деталі події. За його словами, 15-річний учень чекав у гаражів, коли викладачка буде проходити повз, а потім накинувся на неї ззаду. Він завдав їй п’ять ударів молотком і хотів добити ножем, але його зупинив учитель фізкультури, який йшов неподалік. Чоловік «скрутив» нападника, викликав швидку і відвів дев’ятикласника чекати поліцію в шкільний зал.

«Марину Миколаївну «зашили» і вона поїхала додому відпочивати», – додав однокласник.

За непідтвердженими даними, учень хотів помститися за погані оцінки в чверті. За іншою версією, вчителька загрожувала не допустити його до іспитів через невивчені вірші.

Нагадаємо, 24 грудня, співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Харківській області затримали чоловіка, який намагався пронести до будівлі Господарського суду Харківської області предмет, схожий на бойову гранату Ф-1.

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