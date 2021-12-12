Росія нервує через оборонні контракти України: звинуватила Захід у мілітаризації

Кремль заявив про перекидання «бойовиків» в Україну

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Захід у мілітаризації України. За її словами, країни постачають в Україну зброю і бойовиків. Про це повідомляють «РИА Новости».

«Україна накачується озброєннями – мова йде про прямі поставки, мова йде про контракти на майбутнє, причому, як ви бачите, це багатомільйонні, мільярдні в сукупності контракти. Йдеться про перекидання туди під виглядом інструкторів просто бойовиків», – заявила вона.

Нагадаємо, лідери G7 у спільній заяві пообіцяли підтримку Україні. Країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Тим часом Путін звинуватив Україну у невиконанні зобов'язань. Мовляв, кілька республік колишнього СРСР, зокрема, Україна, досі не передали Росії закордонну власність Радянського Союзу, що повинні були зробити в обмін на погашення Росією їх зовнішнього боргу, заявив президент Росії Володимир Путін.

Напередодні Велика Британія зробила гучну заяву на підтримку України.

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