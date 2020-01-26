У Росії відбулися акції проти безстрокового перебування Путіна при владі
Увечері в неділю затриманих відпустили з відділу поліції
У Петербурзі під час акції протесту проти дій президента Росії Володимира Путіна щодо змін до конституції затримано п’ять пікетувальників.
Про це повідомляє «МБХ медіа».
Спочатку було затримано 2 активістів, які проводили поодинокі пікети. Євген Козлов стояв з плакатом з фото Путіна і написом «Кощій беззмінний». Марія Малишева тримала плакат «Нове кіно: Шарікови та Маньки-облігації переписують Конституцію, щоб Путін був при владі до труни». Всього в акції взяли участь близько 30 осіб.
Незабаром було затримано третього активіста Дмитра Гусєва. Поліцейські інкримінували йому куріння у недозволеному місці. Ще через деякий час було затримано активістів Влада Баранова та Олександра Тонконогова. Тонконогов був з плакатом «Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі?». Поліцейські пояснили затримання тим, що їм нібито надійшло повідомлення, що на Невському проспекті будуть проходити неузгоджені заходи, і активістів затримують для дачі пояснень.
Увечері в неділю затриманих відпустили з відділу поліції, склавши протоколи на всіх, крім Козлова.
В ході послання Федеральним зборам російський лідер оголосив, що в основний закон впишуть поправки, зокрема, мова йде про закріплення пріоритету Конституції Росії над міжнародним правом.
Нагадаємо, 15 січня, уряд Росії подав у відставку. Уряд Дмитра Медведєва пішов у відставку після анонсованих президентом змін до Конституції.