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У Росії зафіксовано сильний землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії зафіксовано сильний землетрус
фото ілюстративне

Осередок підземних поштовхів знаходився на глибині 166 км

Сьогодні, 17 лютого, на сході Росії вкотре зафіксовано землетрус магнітудою 5,0. Про це повідомляє Європейський-Середземноморський сейсмологічний центр.

Землетрус стався у районі Курильських островів.

Епіцентр сейсмологічної активності знаходився на відстані 35 кілометрів на північний захід від острова Матуа. Осередок підземних поштовхів знаходився на глибині 166 км.

Нагадаємо, 15 лютого у Росії сталися два землетруси за добу.

До цього, землетрус поблизу Курильських островів було зафіксовано 7 лютого. Тоді зоряна величина становила 5,8 бала.

До слова, 6 лютого в Туреччині сталися два сильних землетрусу магнітудою 7,7 і 7,8, які призвели до численних жертв. Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищило 35 тисяч осіб, що робить лютневу катастрофу найбільш руйнівною в сучасній історії Туреччини. Загальна кількість загиблих у Сирії досягла 5 800.

Також у Румунії у вівторок, 14 лютого, стався новий землетрус, магнітудою 5,7 балів. Через це пошкоджено будинок у місті Таргу-Жіу. 

Теги: землетрус стихійні лиха росія

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У Росії зафіксовано сильний землетрус
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