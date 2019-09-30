У Росії закликають повернути Крим Україні



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Відповідні фотографії журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали місцеві жителі

У Ленінградської області Росії невідомі залишили заклик «Вернем Крым Украине», а на стелі міста Псков з’явився напис «Крым не наш»

У російських містах з’явилися написи проти війни на Донбасі й анексії Криму.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що на в’їзді до міста Тосно Ленінградської області Росії невідомі залишили заклик «Вернем Крым Украине», а на стелі міста Псков з’явився напис «Крым не наш».

«У Санкт-Петербурзі на житловому будинку за адресою 1-й Рабфаковський провулок, корпус 5 невідомі написали «Хватит умирать за Донбасс», - йдеться у повідомленні.

Відповідні фотографії журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали місцеві жителі.

Раніше подібні проукраїнські акції відбувалися на непідконтрольній уряду України частині Донбасу. Зокрема, у Донецьку та Луганську була помічена українська символіка до Дня Незалежності України.