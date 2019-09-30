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    У світі

    У Росії закликають повернути Крим Україні

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    Відповідні фотографії журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода &laquo;Донбас.Реалії&raquo; надіслали місцеві жителі - У Росії закликають повернути Крим Україні
    Відповідні фотографії журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали місцеві жителі

    У Ленінградської області Росії невідомі залишили заклик «Вернем Крым Украине», а на стелі міста Псков з’явився напис «Крым не наш»

    У російських містах з’явилися написи проти війни на Донбасі й анексії Криму.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що на в’їзді до міста Тосно Ленінградської області Росії невідомі залишили заклик «Вернем Крым Украине», а на стелі міста Псков з’явився напис «Крым не наш».

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    «У Санкт-Петербурзі на житловому будинку за адресою 1-й Рабфаковський провулок, корпус 5 невідомі написали «Хватит умирать за Донбасс», - йдеться у повідомленні.

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    У Росії закликають повернути Крим Україні
    У Росії закликають повернути Крим Україні

    Відповідні фотографії журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали місцеві жителі.

    Раніше подібні проукраїнські акції відбувалися на непідконтрольній уряду України частині Донбасу. Зокрема, у Донецьку та Луганську була помічена українська символіка до Дня Незалежності України.

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