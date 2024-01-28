У Ростові без допомоги ЗСУ розвалився житловий будинок (фото, відео)

У Ростові обвалився аварійний будинок, який росіяни не ремонтували роками

Приблизно 80 мешканців було евакуйовано

У російському Ростові-на-Дону повністю обвалився під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Постраждалих унаслідок цього нібито немає. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

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За даними російського чиновника, приблизно 80 мешканців було евакуйовано напередодні через часткове обвалення стіни у п'ятиповерховому житловому будинку в Ростові. Згодом будівля розвалилася повністю. Голубєв запевняє, що ніхто не постраждав.

За його словами, зранку представники адміністрації міста продовжили роботу у пункті тимчасового розміщення з евакуйованими громадянами щодо їхнього подальшого розселення.

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Нині будинок відключений від газопостачання. Як пишуть у мережі місцеві мешканці, будинок було визнано аварійним ще чотири роки тому, однак ніяких ремонтних робіт у будівлі не проводилося.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито. Атаковано цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.