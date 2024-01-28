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У Ростові без допомоги ЗСУ розвалився житловий будинок (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Ростові без допомоги ЗСУ розвалився житловий будинок (фото, відео)
У Ростові обвалився аварійний будинок, який росіяни не ремонтували роками
фото: Василий Голубев/Telegram

Приблизно 80 мешканців було евакуйовано

У російському Ростові-на-Дону повністю обвалився під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Постраждалих унаслідок цього нібито немає. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За даними російського чиновника, приблизно 80 мешканців було евакуйовано напередодні через часткове обвалення стіни у п'ятиповерховому житловому будинку в Ростові. Згодом будівля розвалилася повністю. Голубєв запевняє, що ніхто не постраждав.

За його словами, зранку представники адміністрації міста продовжили роботу у пункті тимчасового розміщення з евакуйованими громадянами щодо їхнього подальшого розселення.

Нині будинок відключений від газопостачання. Як пишуть у мережі місцеві мешканці, будинок було визнано аварійним ще чотири роки тому, однак ніяких ремонтних робіт у будівлі не проводилося.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито. Атаковано цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Теги: росія росіяни будинок

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